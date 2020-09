Peyton Manning et Charles Woodson font partie des 14 nouveaux candidats admissibles au Temple de la renommée du football professionnel.

Barry Wilner

Associated Press

En plus des noms du quart-arrière détenteur de deux titres du Super Bowl et du demi de coin/demi de sûreté étoile, ceux des receveurs de passes Calvin Johnson, Wes Welker et Roddy White, du demi offensif Steven Jackson, de l’ailier rapproché Heath Miller, des joueurs de ligne offensive D’Brickashaw Ferguson et Logan Mankins, des joueurs de ligne défensive Jared Allen, Justin Tuck et Kevin Williams, du secondeur Jerod Mayo, et du demi défensif Charles Tillman figurent sur les bulletins de vote.

PHOTO MIKE ROEMER, AP Le demi de coin des Packers de Green Bay Charles Woodson exprimant sa joie après avoir plaqué le quart des Bears de Chicago Jay Cutler le 2 janvier 2011, à Green Bay.

Au total, 130 candidats lutteront pour l’obtention des cinq places disponibles au Temple de la renommée. Cette liste sera réduite à 25 demi-finalistes en novembre, et à 15 finalistes en janvier. Un maximum de cinq joueurs sera retenu par le comité de sélection lors d’une rencontre qui se déroulera le samedi précédant le Super Bowl à Tampa, en Floride.

Dix-huit finalistes seront présentés au comité constitué de 48 membres : les 15 finalistes de l’ère moderne, ainsi que les candidats récemment nommés Drew Pearson (ancien), Bill Nunn (bâtisseur) et Tom Flores (entraîneur).

La cérémonie d’intronisation se déroulera à Canton, en Ohio, en août prochain, en même temps que la cérémonie pour la cuvée 2020 et la cuvée spéciale du centenaire. La cuvée 2020 n’a pu être intronisée à cause de la pandémie de coronavirus, et le sera plutôt l’été prochain.

Parmi les finalistes qui seront de retour se trouvent les receveurs de passes Torry Holt et Reggie Wayne, les joueurs de ligne offensive Tony Boselli et Alan Faneca, les joueurs de ligne défensive Richard Seymour et Bryant Young, les secondeurs Sam Mills et Zach Thomas ainsi que les demis défensifs John Lynch et LeRoy Butler.