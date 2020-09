Une page d’histoire se tourne pour le monde du sport québécois : le commentateur sportif et ex-arbitre Ron Fournier a annoncé son départ des ondes mardi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

L’animateur de Bonsoir les sportifs a partagé la nouvelle au micro de Paul Arcand sur les ondes du 98,5 FM.

Personnalité colorée, il a meublé les soirées des amateurs de hockey avec son franc-parler distinct pendant 33 ans.

Ses problèmes de santé des dernières années ont précipité son départ. Il avait annoncé être atteint d’un cancer des ganglions en décembre dernier et avait dû être opéré. En 2018, il avait été diagnostiqué d’un cancer de la prostate. Bien que son état de santé se soit amélioré, il a manifesté sur les ondes du 98,5 FM son désir de profiter de la vie en passant plus de temps avec sa famille et ses proches.

« Je ne vous apprends rien en vous disant que la vie passe vite !

Quand je pense qu’il y a déjà 33 ans, je m’asseyais derrière le micro de CJMS afin d’animer ma toute première émission sportive qui s’appelait à l’époque C’est officiel faisant référence à mes années passées dans l’arbitrage de la Ligue nationale. Oui le temps passe vite », a-t-il écrit dans une lettre adressée aux auditeurs.

« Aujourd’hui, j’ai pris la décision de quitter. C’est avec beaucoup d’émotion que je tire ma révérence, que je ferme le rideau sur un pan de ma vie. Mais rassurez-vous, je ne suis pas triste ! »