Naomi Osaka passe dans la souffrance à New York

(New York) La Japonaise Naomi Osaka a obtenu son billet pour les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis, mais non sans avoir dû batailler ferme pour venir à bout de la jeune joueuse de 18 ans Marta Kostyuk en trois manches de 6-3, 6-7 (4) et 6-2.