(Louisville) Les dirigeants de Churchill Downs s’attendent à accueillir moins de 23 000 spectateurs pour le Derby du Kentucky, qui a été reporté à septembre.

Associated Press

Le plan de santé et sécurité mis à jour prévoit l’élimination des billets d’admission générale et des places debout, réduisant ainsi la capacité maximale du site à moins de 14 % de sa foule record de 170 513 spectateurs, établie en 2015.

Les places réservées ne pourront contenir que 40 % de l’achalandage habituel. Tous les billets éliminés déjà achetés seront remboursés.

Paris sans contact

Les spectateurs recevront tous un sac contenant un masque jetable, du désinfectant à mains ainsi qu’un stylet permettant de placer des paris sans contact.

Le président de Churchill Downs, Kevin Flanery, a déclaré que ce protocole sanitaire rencontre ou excède et les recommandations de l’État et des autorités locales.

Devant être disputés les 1er et 2 mai, le Derby et l’Oaks du Kentucky ont été reportés aux 4 et 5 septembre.