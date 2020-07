PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS

Brooks Koepka joue 62 et prend la tête du FedEx St. Jude

(Memphis) Le champion en titre Brooks Koepka a égalé son meilleur score en carrière grâce à une carte de 62, huit coups sous la normale jeudi, et il détient une avance de deux coups sur deux golfeurs au tournoi Invitation FedEx St. Jude.

Teresa M. Walker

Associated Press

Par une journée venteuse sur le parcours TPC Southwind lors de ce tournoi du Championnat du monde de golf, Koepka a réussi neuf oiselets et commis un boguey, une semaine après avoir raté le seuil de qualification à l’Omnium 3 m au Minnesota.

Il a notamment inscrit des oiselets lors de ses quatre premiers trous.

Koepka se portera aussi à la défense de son titre au Championnat de la PGA la semaine prochaine au TPC Harding Park à San Francisco, et ses instructeurs l’ont aidé à réaliser, la semaine dernière, à quel point il tentait de protéger son genou gauche blessé.

Il a sûrement découvert quelque chose au TPC Southwind, où il a complété sa meilleure ronde de l’année et sa meilleure en sept tournois sur ce parcours. À ses neuf dernières rondes sur ce terrain, il a joué sous la normale en huit occasions.

Rickie Fowler a rejoint Koepka au sommet du classement avec un trou à négocier grâce à un coup d’approche de 30 pieds qui est tombé dans la coupe. Toutefois, Fowler a complété sa journée de travail avec un boguey pour un score final de 64, le même que Brendon Todd.

Sung Kang occupe le quatrième rang après avoir ramené une carte de 65.

Justin Thomas, qui retournera au premier rang du classement mondial avec une victoire, a joué 66, tout comme Matt Kuchar, Chez Reavie et Max Homa.

Mackenzie Hughes a été le meilleur Canadien avec un score de 68, un coup de mieux que Nick Taylor. La journée a été plus difficile pour Corey Conners et Adam Hadwin, auteurs de scores de 72 et 73, respectivement.