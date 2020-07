(Miami) L’épidémie de COVID-19 qui touche les Marlins de Miami pourrait mettre en danger la saison du Baseball majeur, a affirmé le Dr Anthony Fauci, bien qu’il ne pense pas que les matchs doivent être suspendus pour l’instant.

Steven Wine

Associated Press

Treize joueurs et membres du personnel des Marlins ont été contrôlés positifs à la COVID-19, et quatre matchs ont été reportés, soulevant de nouvelles questions sur la tentative du baseball de présenter une saison.

Cela pourrait la mettre en danger. Je ne pense pas qu’ils aient besoin de suspendre les matchs, mais nous devons simplement suivre cela et voir ce qui se passe dans les autres équipes, au jour le jour. Le Dr Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses.

Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, a émis ces commentaires à l’émission « Good Morning America » diffusée au réseau ABC.

« Le Baseball majeur – les joueurs, les propriétaires, les gérants – a déployé beaucoup d’efforts pour se regrouper et mettre en place des protocoles qui, à notre avis, fonctionneraient, a mentionné Fauci. C’est très dommage ce qui s’est passé chez les Marlins. »

PHOTO SUSAN WALSH, AP Le Dr Anthony Fauci, lors d’un point de presse sur l’épidémie de COVID-19 à la Maison-Blanche.

Ces nouveaux cas ont continué de perturber le calendrier de la MLB, mardi, sixième journée de la saison retardée par la pandémie. Le match à domicile des Marlins contre les Orioles de Baltimore a été reporté pour la deuxième journée consécutive, ainsi que le match des Yankees de New York à Philadelphie, a déclaré une source à l’Associated Press.

Les Marlins ont joué à Philadelphie le week-end dernier. Les Yankees devraient accueillir les Phillies mercredi et jeudi.

« Pas un cauchemar », dit le commissaire

Neuf joueurs des Marlins, deux réservistes et deux membres du personnel ont été contrôlés positifs vendredi, a révélé une source, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, car les résultats n’avaient pas été divulgués publiquement.

PHOTO D’ARCHIVES BRAD MILLS, USA TODAY SPORTS « Je vais être honnête avec vous : j’ai peur », a dit le gérant des Nationals de Washington, Dave Martinez, selon qui plusieurs de ses joueurs sont « vraiment inquiets ».

« De toute évidence, nous ne voulons pas qu’un joueur soit exposé. Ce n’est pas une bonne chose, a déclaré le commissaire Rob Manfred au réseau MLB. Mais je ne vois pas cela comme un cauchemar. … Nous pensons que nous pouvons assurer la sécurité des gens et continuer à jouer. »

Les Orioles, qui ont fait le voyage à Miami sans disputer un match, devraient accueillir les Marlins dans une série de deux matchs à partir de mercredi.

Pendant ce temps, le directeur des White Sox de Chicago, Rick Renteria, sera tenu à l’écart de l’équipe après avoir connu une « légère toux et une congestion nasale », a déclaré le directeur général Rick Hahn. Des tests étaient prévus.

« J’ai peur », dit le gérant des Nationals

L’épidémie chez les Marlins a alimenté les conversations dans le monde du baseball et le gérant des Nationals de Washington, Dave Martinez, s’est montré particulièrement émotif alors qu’il parlait de la situation.

Martinez s’est absenté la saison dernière en raison d’un problème cardiaque, et les Nationals devraient jouer à Miami ce week-end.

Je vais être honnête avec vous : j’ai peur. Mon niveau d’inquiétude est passé d’environ 8 à 12. Je veux dire que cette chose nous frappe vraiment de front maintenant. (…) J’ai aussi des joueurs dans notre vestiaire qui sont vraiment inquiets. Dave Martinez, gérant des Nationals de Washington

Les Marlins ont inscrit le joueur d’avant-champ Garrett Cooper, du voltigeur Harold Ramírez et du droitier José Ureña à la liste des blessés. Ils ont réclamé le droitier Justin Shafer et le gaucher Josh Smith au ballottage des Reds de Cincinnati, et devront probablement obtenir des renforts de leur site d’entraînement à Jupiter, en Floride.

Plan à réviser

Le commissaire Manfred a noté que certains facteurs obligeraient la MLB à modifier ses plans.

« Une équipe qui perd un certain nombre de joueurs qui la rendrait complètement non compétitive serait un problème que nous devrons résoudre et penser à procéder à des changements, a-t-il dit.

Que cela interrompe une partie de la saison, toute la saison ? Ça dépend des circonstances. Même chose à l’échelle de la ligue. (Si) on arrive à un certain point où cela devient une menace pour la santé, alors il nous faudrait certainement tout suspendre à ce moment-là. Rob Manfred. commissaire du Baseball majeur

Le Baseball majeur et le syndicat ont eu des discussions, lundi, car certains aspects des protocoles ont été largement ignorés au cours des quatre premiers jours de la saison, tels que les interdictions des gestes d’encouragement et les célébrations physiques.

La NBA et la LNH reprendront leurs saisons dans des environnements de « bulles », le basketball à Lake Buena Vista, en Floride, et le hockey à Toronto et à Edmonton.

« La NBA et la LNH ont un avantage : un plus petit nombre de joueurs, une période de temps plus courte, a noté Manfred. Je comprends pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait. Je ne suis tout simplement pas sûr que cela fonctionnait pour nous. »

La NFL a choisi de ne pas créer un environnement de bulle alors que les camps d’entraînement s’ouvriront bientôt en vue de la saison à venir.