La MLS suspend Felipe Martins pour un match pour une faute sévère

(New York) La MLS a imposé une suspension d’un match et une amende au milieu de terrain Felipe Martins, du D. C. United, pour une faute sévère à l’endroit du milieu de terrain Victor Wanyama, de l’Impact de Montréal, lors du match de mardi dans le cadre du tournoi de relance de la ligue.