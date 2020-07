(Philadelphie) Parfois, la ténacité et le courage sont récompensés.

La Presse canadienne

L’attaquant Oskar Lindblom a paraphé un contrat de trois ans d’une valeur totale de neuf millionsUS avec les Flyers de Philadelphie, a annoncé le président des opérations hockey et directeur général de l’organisation Chuck Fletcher mercredi.

Tumeur cancéreuse

Lindblom a été diagnostiqué d’un sarcome d’Ewing en décembre. Il s’agit d’une tumeur cancéreuse qui croît dans les os ou les tissus autour des os. Il a complété ses traitements de radiothérapie le 2 juillet, après avoir récolté 11 buts et 18 points en 30 matchs cette saison.

Bien qu’il ait récemment patiné au complexe d’entraînement des Flyers à Voorhees, au New Jersey, Lindblom ne sera pas disponible lorsque reprendront les activités de la LNH.

Lindblom a aussi été nommé finaliste à l’obtention du trophée Bill-Masterton la semaine dernière, en compagnie de l’attaquant Bobby Ryan, des Sénateurs d’Ottawa, et du défenseur Stephen Johns, des Stars de Dallas. Ce trophée est remis annuellement au joueur ayant démontré le plus de qualité de persévérance et d’esprit d’équipe.

« J’ai hâte de retourner sur la patinoire avec mes coéquipiers et d’être le joueur de hockey professionnel que je sais que je peux être. Je tiens à remercier les Flyers de m’avoir offert cette opportunité, et j’attends avec impatience le jour où je serai de retour et que je pourrai contribuer au succès de l’équipe. »

Lindblom, qui est originaire de Gavle, en Suède, a été sélectionné en cinquième ronde, 138e au total, par les Flyers lors de la séance de repêchage de la LNH en 2014.