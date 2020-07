(Sienne, Italie) Alex Zanardi, le champion italien de course automobile devenu médaillé d’or paralympique, a été transféré dans un centre de rééducation neurologique, un mois après avoir été grièvement blessé dans un accident de vélo.

Associated Press

L’hôpital de Sienne qui traitait Zanardi depuis l’accident du 19 juin a annoncé que l’athlète avait obtenu son congé mais, conformément aux souhaits de la famille de Zanardi, n’a pas précisé où il avait été emmené.

Zanardi a subi trois chirurgies délicates à l’hôpital de Sienne pour stabiliser son état et reconstruire son visage gravement endommagé à la suite d’une collision avec un camion venant en sens inverse près de la ville toscane de Pienza lors d’une compétition à relais.

« Son état clinique et ses signes vitaux ont montré qu’il était sur la voie de la stabilité, ce qui a permis la réduction et la suspension du sédatif, et donc la possibilité d’être transféré dans un établissement où il peut recevoir la neuro-rééducation nécessaire », a déclaré Valtere Giovannini, directeur de l’hôpital Santa Maria alle Scotte.

« (Zanardi) a fait preuve d’une force extraordinaire, ce qui est un cadeau précieux dont il aura besoin pour relever le nouveau défi à partir d’aujourd’hui », a ajouté Giovannini.

Zanardi, âgé de 53 ans, qui a perdu ses deux jambes dans un accident de course automobile il y a près de 20 ans, était sous respirateur et placé dans un coma médicalement provoqué depuis l’accident.

L’hôpital n’a pas dit si Zanardi était réveillé ou non.

Zanardi a subi de graves traumatismes faciaux et crâniens, et les médecins ont mis en garde contre d’éventuelles lésions cérébrales.

Zanardi a remporté quatre médailles d’or et deux d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016. Il a également participé au marathon de New York et a établi un record Ironman dans sa classe.

Le mois dernier, le pape François a écrit une lettre d’encouragement manuscrite assurant Zanardi et sa famille de ses prières. Le pape a salué Zanardi comme un exemple de force dans l’adversité.