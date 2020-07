(Genève) Le président du CIO, Thomas Bach, a mis en garde contre les boycottages olympiques, tout en confirmant qu’il se présentera à sa réélection l’année prochaine.

Graham Dunbar

Associated Press

Bach semble certain d’obtenir un autre mandat de quatre ans en 2021 après que près de la moitié des 100 membres du Comité international olympique du monde entier l’ont encensé lors d’une version en ligne de leur réunion annuelle.

« Comme vous pouvez l’imaginer, j’entendrais ça sans me lasser », a plaisanté Bach pendant près d’une heure d’hommages à son leadership depuis le début de son premier mandat de huit ans en 2013, et de membres saluant sa candidature pour un second mandat.

Les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin seront le début d’un point culminant et un test potentiel du deuxième mandat de Bach et, selon les règles actuelles du CIO, de son dernier.

Bien que l’on ne parle pas sérieusement d’un boycottage, le bilan de la Chine en matière de droits de la personne est une préoccupation prévue avant les Jeux olympiques. Certains législateurs et diplomates ont critiqué la Chine pour sa détention et son traitement de la minorité musulmane ouïghoure et des militants prodémocratie à Hong Kong.

« Les boycottages et les discriminations en raison de leur origine politique ou de leur nationalité sont à nouveau un réel danger, a averti Bach dans son discours d’ouverture à Lausanne, en Suisse. Un boycottage sportif ne fait que punir les athlètes du pays qui le décide et prive leur peuple de partager le succès, la fierté et la joie de leur équipe olympique. »

Ce sujet est personnel pour Bach, qui a remporté une médaille d’or en escrime par équipe aux Jeux olympiques de Montréal de 1976, mais n’a pas pu défendre le titre lorsque l’Allemagne de l’Ouest a rejoint les États-Unis et d’autres en refusant d’envoyer des équipes aux Jeux de Moscou en 1980.

« L’armée soviétique est restée neuf ans de plus en Afghanistan après le boycottage, a mentionné Bach, qui en tant que porte-parole des athlètes en 1980 n’a pas réussi à faire changer d’avis les dirigeants politiques allemands. Il semble qu’aujourd’hui, certains ne veulent tout simplement rien apprendre de l’histoire.

« Le seul effet politique du boycottage de 1980 a été de déclencher le boycottage de la vengeance des Jeux olympiques suivants [Los Angeles] », a-t-il rappelé.

Si Bach est réélu sans opposition comme prévu, peut-être à Athènes en juin, le grand défi de son prochain mandat sera probablement la reprise économique et sociale des sports après la crise sanitaire mondiale.

Le CIO a reporté d’un an les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et les Jeux olympiques de la Jeunesse à Dakar, au Sénégal, de 2022 à 2026.

« Malheureusement, nous voyons déjà des signes clairs dans certaines parties du monde que… la société et les nations sont motivées par encore plus d’égoïsme et d’intérêt personnel, a soutenu Bach. Cela conduit à plus de confrontation et à la politisation de tous les aspects de la vie : culture, économie, santé, science, aide humanitaire. Même la lutte contre le dopage est déjà visée. »

Ce commentaire a semblé critiquer les États-Unis après qu’une étude financée par le gouvernement le mois dernier ait évoqué la possibilité de retenir de l’argent de l’Agence mondiale antidopage.