(Sienne) Le champion italien de course automobile devenu médaillé d’or paralympique Alex Zanardi a subi une intervention chirurgicale de cinq heures pour reconstruire son visage à la suite d’un accident à vélo le mois dernier.

Associated Press

Il s’agit de sa troisième opération majeure depuis qu’il a heurté un camion venant en sens inverse près de la ville toscane de Pienza, le 19 juin, lors d’une course à relais.

Le Dr Paolo Gennaro de l’hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne a déclaré que l’opération nécessitait une technologie numérique et informatisée tridimensionnelle « sur mesure » pour Zanardi.

« La complexité de l’affaire était assez unique, bien qu’il s’agisse d’un type de fracture que nous traitons régulièrement », a expliqué Gennaro dans un communiqué de l’hôpital.

Après la chirurgie, Zanardi a été renvoyée à l’unité des soins intensifs dans un coma d’origine médicale.

« Son état reste stable pour ce qui est de son état cardio-respiratoire et grave en ce qui concerne son état neurologique », lit-on dans le bulletin médical de l’hôpital.

Zanardi, âgé de 53 ans, qui a perdu ses deux jambes lors d’un accident de course automobile il y a près de 20 ans, est sous respirateur depuis l’évènement.

Zanardi a subi un grave traumatisme facial et crânien, et les médecins ont mis en garde contre d’éventuels dommages au cerveau.

Zanardi a remporté quatre médailles d’or et deux médailles d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016. Il a également participé au marathon de New York et a établi un record Ironman dans sa catégorie.