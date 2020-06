L’Olympienne gatinoise Kathy Tremblay se donne le défi de faire bouger les adolescents, cet été. Depuis quelques années, grâce à son organisme BougeBouge, Mme Tremblay organise des événements de course à pied, dans différentes régions du Québec, de façon à combattre ce qu’elle appelle le « décrochage physique ». Or, durant cette année où la province combat la pandémie de COVID-19, elle a été contrainte de remettre la plupart de ses activités à plus tard.

Le Droit

Elle s’aventure donc sur le terrain des événements virtuels. Avec le défi T’es pas game, elle souhaite faire sortir des adolescents âgés de 13 à 19 ans. Idéalement, ces athlètes de la relève seront capables d’attirer, avec eux, les membres de leur entourage.

