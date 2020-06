Philippe Cantin Chronique

Défaite olympique, victoire éthique

Je me souviens de cet immense moment de bonheur, un samedi soir de décembre 1992, à Toronto. Je me souviens de ce mélange de sourires à fendre le visage, d’éclats de rire enthousiastes, de larmes de joie discrètement essuyées du revers de la main… Je me souviens aussi de ce fort sentiment de soulagement : oui, Québec avait réussi.