Un nouveau tournoi de tennis pour séduire un public plus jeune

(Paris) Si la présentation des Internationaux des États-Unis et de France plus tard cette année demeure incertaine, un nouveau tournoi développé pour les plateformes numériques sera présenté dans le sud de la France à compter de samedi prochain et quatre des 10 meilleurs joueurs au monde y participeront, ainsi que le Québécois Félix Auger-Aliassime.