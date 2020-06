PHOTO NATHAN DENETTE, THE CANADIAN PRESS

La Coupe Vanier, accordée à la meilleure équipe de football universitaire au Canada, est un des trophées les plus prestigieux du sport universitaire canadien. Ci-haut, les célébrations du Rouge et Or de l'Université Laval après leur victoire sur les Dinos de Calgary à Hamilton, en Ontario, le 26 novembre 2016.