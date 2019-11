PHOTO MARIAN ZUBRZYCKI, ASSOCIATED PRESS

(Tomaszow Mazowiecki) L’équipe canadienne de sprint par équipes masculin a grimpé sur le podium pour la deuxième fois en autant de compétitions, vendredi, après avoir décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Tomaszow Mazowiecki.

La Presse canadienne

La formation canadienne, représentée par Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, Laurent Dubreuil, de Lévis, et David La Rue, de Montréal, a complété l’épreuve en une minute et 20,966 secondes. Les Pays-Bas l’ont emporté après avoir retranché 0,78 seconde au temps de la Chine, et 0,90 seconde à celui du Canada.

La semaine dernière à Minsk, en Biélorussie, Boisvert-Lacroix, Dubreuil et La Rue avaient aussi obtenu le bronze, derrière les Pays-Bas et la Chine, dans l’ordre.

Par ailleurs, l’Ontarienne Isabelle Weidemann a frôlé le podium au 3000 m féminin. La patineuse d’Ottawa a terminé au quatrième rang, à seulement 14 centièmes de seconde de la détentrice du bronze, la Russe Natalia Voronina. La Tchèque Martina Sablikova a triomphé en 4:06,133, devant la Hollandaise Carlijn Achtereekte (4:06,284) et Voronina (4:06,614).

Quant à l’Ontarienne Ivanie Blondin, elle a fini au huitième rang, et Valérie Maltais, de La Baie, a fermé la marche au 16e échelon.

Il s’agit d’un résultat décevant pour Weidemann et Blondin, qui avaient respectivement décroché l’or et le bronze dans la même compétition la semaine dernière à Minsk.

En fin de journée, Graeme Fish, de Moose Jaw, en Saskatchewan, a fini huitième du 5000 m masculin, tandis que Ted-Jan Bloemen, de Calgary, et Jordan Belchos, de Toronto, ont respectivement abouti aux 12e et 14e places. L’épreuve a été remportée par le Hollandais Patrick Roest, qui a établi au passage un record de piste.

La Coupe du monde de Tomaszow Mazowiecki se poursuivra jusqu’à dimanche.