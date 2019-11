(Montréal) Le Marathon international de Montréal a un nouveau directeur général, Eddy Afram, de même qu’un nouveau directeur des opérations, Mario Blain.

La Presse canadienne

Ces deux dirigeants ont déjà fait partie de l’organisation dans le passé, de 2012 à 2018 dans le cas d’Eddy Afram. Quant à Mario Blain, il a été directeur des opérations du marathon lors de 24 éditions de l’événement.

Le 25 septembre dernier, le directeur de course du marathon, Dominique Piché, a remis sa démission après la mort d’un coureur et des problèmes logistiques qui avaient retardé le départ de la course, trois jours plus tôt.

Le départ du marathon a été retardé de 50 minutes. Les organisateurs ont expliqué que la sécurité du parcours n’était pas assurée à l’heure prévue du départ. Ce sont finalement des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui sont venus à la rescousse.

De plus, un coureur âgé de 24 ans, Patrick Neely, est mort lors de l’épreuve du demi-marathon, un parcours de 21,1 kilomètres.

L’incident a soulevé des questions sur le délai d’intervention pour lui porter secours. Certains témoins du drame ont affirmé que le délai avait été long avant l’arrivée des ambulanciers.

Le Bureau du coroner a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès.

En 2020, le Marathon international de Montréal célébrera son 30e anniversaire.