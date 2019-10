(Helsinki) Les nouveaux partenaires en couples Lubov Ilyushechkina, de Toronto, et Charlie Bilodeau, de Trois-Pistoles, ont gagné la médaille de bronze à leurs débuts compétitifs, samedi, à l’Omnium de Finlande de patinage artistique.

La Presse canadienne

La compétition a été marquée par un doublé russe en couples avec Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov qui ont obtenu la médaille d’or avec 194,28 points. Alisa Efimova et Alexander Korovin ont terminé deuxièmes avec 194,28 et Ilyushechkina et Bilodeau ont suivi avec 193,58.

« Pour une toute première compétition internationale ensembles avec seulement sept mois d’entraînement, nous ne pouvions pas espérer mieux, a dit Bilodeau, neuvième aux Jeux olympiques de 2018 avec son ancienne partenaire Julianne Séguin. Cela nous prépare vraiment bien pour nous améliorer encore plus à l’entraînement et faire encore mieux lors de notre prochaine compétition. »

« Nous étions nerveux, mais c’était excitant, a ajouté Ilyushechkina, qui s’est classée deux fois parmi les 10 premiers aux championnats du monde avec son ancien partenaire Dylan Moscovitch. C’était très satisfaisant de bien exécuter les deux programmes. »

Evelyn Walsh, de London, en Ontario, et Trennt Michaud, de Trenton, en Ontario, ont grimpé de la huitième à la sixième place avec 151,72 points sur 11 couples participants.

Chez les hommes, le médaillé olympique d’argent Shoma Uno, du Japon, a gagné la médaille d’or avec 255,23 points. Son compatriote Sota Yamamoto a terminé deuxième avec 223,24, tout juste devant l’Ontarien Roman Sadovsky avec 222,23.

« Le programme court a été le meilleur que j’ai fait dans ma vie, mais le long aurait pu être meilleur », a analysé Sadovsky.

En danse, les champions du monde juniors Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de Saint-Hubert, sont quatrièmes après la danse rythmée avec 70,75. C’est 0,61 point de mieux que leur note aux championnats du monde juniors l’hiver dernier.

Madison Chock et Evan Bates, des É. -U., sont en tête avec 78,80, Betina Popova et Sergey Mozgov, de Russie, deuxièmes avec 72,11 et Shiyue Wang et Xinyu Liu, de Chine, troisièmes avec 71,68.

Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, est 15e après le programme court féminin.

La compétition se terminera dimanche avec la danse libre et le programme libre féminin.

L’Omnium de Finlande de patinage artistique est la sixième étape de la Série Challenger de l’ISU 2019, une préparation pour la saison du Grand Prix qui débutera la semaine prochaine à Las Vegas avec Skate America.