Championnats du monde d’athlétisme : De Grasse et Brown en demi-finales

(Doha) Les Canadiens Andre De Grasse et Aaron Brown sont passés en demi-finales du 100 m aux Championnats du monde d’athlétisme.

La Presse canadienne

De Grasse, triple médaillé olympique, a terminé deuxième de sa vague en 10,13 secondes. Le double champion du monde Justin Gatlin a terminé premier, en 10,06.

Brown a aussi terminé deuxième de sa vague, en 10,16, derrière le Sud-Africain Akani Simbine, qui a franchi la distance en 10,01.

Les trois premiers de chaque vague ainsi que les six autres temps les plus rapides ont accédé aux demi-finales, disputées samedi, comme la finale.

De son côté, Alysha Newman s’est qualifiée pour la finale du saut à la perche. Newman a franchi la hauteur de qualification de 4,60 m pour passer à la finale de dimanche.

Geneviève Lalonde a aussi atteint la finale du 3000 m steeple. Elle s’est classée septième de sa vague et 15e au total avec un temps de neuf minutes 30,01 secondes (9 : 30,01).

Au 5000 m, Mohammed Ahmed et Justyn Knight se sont qualifiés pour la finale. Ahmed a terminé quatrième de son groupe et 12e au total en 13 : 25,35. Knight a quant à lui terminé neuvième de sa vague et 14e au total en 13 : 25,95.

Finalement, du côté du 800 m, Lindsey Butterworth est passée en demi-finales avec le quatrième temps de son groupe, huitième au total, 2 : 01,64.

Les Mondiaux seront disputés jusqu’au 6 octobre.