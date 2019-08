La 9e édition de l’événement Jackalope, plus grand festival de sports d’action au Canada, se déroule ce week-end sur l’Esplanade du Parc olympique. Escalade, planche à roulettes, course de vélo, saut dans le vide… Les amateurs d’adrénaline et de prouesses de haute voltige sont servis.

Martin Chamberland

La Presse

Douze ans seulement et il est déjà l’une des grandes vedettes du skate et du half-pipe. Gavin Bottger en a épaté plus d’un hier soir.

Il n’y a pas que le skateboard à Jackalope. Les compétitions d’escalade prennent également une grande place sur l’Esplanade ce week-end.

Un mur de 18 mètres de largeur — et de 25 blocs — attendait les participants des différentes épreuves d’escalade, hier.

Si des compétitions ont eu lieu en soirée, les amateurs d’escalade ont pu gravir le mur durant la journée avec l’aide et les conseils de professionnels présents sur place.

Des courses de vélo à pignons fixes (fixed-gear bike) ont eu lieu autour du Stade olympique. Oui, ça roulait vite !

La finale de fixed-gear bike chez les hommes. Chaque année, plus de 200 athlètes s’inscrivent aux différentes compétitions proposées lors de l’événement Jackalope.

Après les séances d’essais et les qualifications hier en planche à roulettes, place aujourd’hui aux finales chez les hommes et les femmes.