Plus de 2700 athlètes, de tous les niveaux et des quatre coins du monde, se donneront rendez-vous demain à Mont-Tremblant dans le cadre de la huitième édition de l’Ironman. Si la journée promet d’être longue pour certains, les élites, eux, devraient franchir la ligne d’arrivée au milieu de l’après-midi. Suivez le guide.

Pascal Milano

La Presse

L’Ironman, qu’est-ce que c’est ?

Nage : 3,8 km

Vélo : 180 km

Course à pied : 42,2 km

Élites

Demain, 46 athlètes élites prendront le départ de la compétition. Vainqueur l’an dernier, l’Ontarien Cody Beals sera de nouveau présent à Mont-Tremblant. La lutte promet d’être belle face à Lionel Sanders, dont les derniers mois ont été minés par une fracture de stress au sacrum. Il tentera de se qualifier pour les Championnats du monde à Kona. Antoine Jolicœur Desroches espère, de son côté, faire encore mieux que sa quatrième place l’an dernier. « Je pense que c’est l’année où je suis le plus prêt, autant physiquement que mentalement. Je ne ressens pas trop de stress ni de pression. » Chez les femmes, il faudra surveiller l’Américaine Meredith Kessler, troisième l’an dernier et triple vainqueure de l’épreuve 70.3, et l’Australienne Carrie Lester.

Provenance des participants

2711 participants issus de 43 pays

Top 5

États-Unis : 1315 Canada : 1215, dont 530 du Québec Mexique : 59 France : 25 Royaume-Uni : 15

Participants lointains et solitaires

Arabie saoudite : 1 Argentine : 1 Vatican : 1 Géorgie : 1 Inde : 1

Horaire de la journée

6 h : Fermeture de la sortie montée Ryan à partir de la 117 6 h 15 : Cérémonie protocolaire 6 h 35 : Début de la course (nage) 7 h 25 : Premier nageur à sortir de l’eau 9 h 20 : Dernier nageur à sortir de l’eau 11 h 55 : Premier cycliste à finir la portion de vélo 14 h 45 : Premier participant à franchir la ligne d’arrivée 17 h 30 : Dernier cycliste à finir la portion vélo 21 h : Dernier coureur à finir le 21,1 km Minuit : Fin officielle de la course

En chiffres

17 h : Temps imparti pour finir l’Ironman 18 ˚C : Température moyenne de l’eau le jour de la compétition 5 stations d’aide dans le parcours à vélo 13 stations d’aide dans le parcours de course à pied 1800 m de dénivelé dans la portion à vélo 8 % : Pente maximale dans la portion à vélo + 476 m : Gain d’élévation pendant le trajet de course à pied

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Canadien Cody Beals, vainqueur de l’événement l’an dernier

Résultats

Depuis l’an dernier, Cody Beals détient le record du parcours. Il avait réalisé le temps de 8 h 10 min 26 s. Celui qui avait pris la tête lors de la portion à vélo avait devancé Lionel Sanders de 14 minutes. Chez les femmes, l’Australienne Liz Blatchford l’avait emporté en 9 h 16 min 45 s, tout juste devant l’Américaine Lauren Brandon. Sa compatriote Mary Beth Ellis détient le record du parcours depuis 2013 (9 h 7 min 56 s).

60 000 $ en bourse

Les huit premiers athlètes professionnels, tant chez les hommes que chez les femmes, se partageront une bourse de 60 000 $US (80 000 $CAN). Les vainqueurs empocheront 12 000 $US (16 000 $CAN), les deuxièmes 6000 $US (8000 $CAN), et les troisièmes 4000 $US (5300 $CAN).