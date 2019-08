 Jeux panaméricains: l'or pour Benfeito au 10 mètres 

« La sensation est extraordinaire, s'est exclamée Benfeito. C'est la première fois que je gagne la compétition individuelle. J'ai deux médailles de bronze des Jeux de 2011 et de 2015, et c'est bien de pouvoir enfin terminer au premier rang. »

Benfeito et McKay feront équipe dimanche lors de l'épreuve synchronisée sur plateforme de 10 mètres.

« (McKay) me rend nerveuse, a déclaré Benfeito. J'avais absolument besoin d'un plongeon incroyable à mon dernier plongeon et je devais battre son score... Mais c'est incroyable parce qu'elle m'aide en tant que plongeuse individuelle et en tant que plongeuse synchronisée. Elle me fait sauter plus haut et travailler plus fort. »

McKay a confié qu'elle ne s'attendait pas à gagner sa première médaille à une compétition multi-sports.

« Le niveau de compétition était très élevé et tout le monde effectuait ses meilleurs plongeons. Je n'ai pas l'habitude de regarder le tableau indicateur, mais au quatrième plongeon, je savais où je me trouvais au classement et ça m'a imposé beaucoup de pression car je savais que je devais réussir mon plongeon. Mais en général, je suis fière de moi, surtout du chemin que j'ai parcouru cette année, individuellement. C'est la cerise sur le sundae », a mentionné McKay.

Chez les hommes, les Québécois Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont mérité l'argent lors de l'épreuve synchronisée sur trois mètres.

Cyclisme