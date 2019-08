 La course à pied en perte de vitesse? 

Des signes d'essoufflement

Plus lents, plus vieux, et plus de femmes : le monde de la course à pied a beaucoup changé dans les 30 dernières années. Voilà quelques-unes des conclusions d'une très vaste étude menée par un chercheur danois, dans laquelle on apprend aussi qu'après une progression fulgurante, on observe un ralentissement du nombre de coureurs compétitifs.

Ce n'est pas une mince tâche que s'est donnée le statisticien Jens Jakob Andersen. Avec l'appui de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), il a compilé, pendant huit mois, les résultats de plus de 70 000 compétitions dans le monde, de 1986 à 2018.

« L'IAAF n'a jamais fait une aussi vaste étude », lance-t-il en expliquant comment son équipe a dû traiter les quelque 107,9 millions de résultats à travers des programmes informatiques pour établir un « État de la course à pied » global.

L'élite en est exclue, dans le but avoué d'obtenir un portrait type du coureur « récréatif ». Sont aussi exclus : les courses à obstacles, trails, événements caritatifs et autres courses non conventionnelles (colour run, zombie run).

Premier constat : la participation à des événements de course à pied sur route diminue depuis 2016. C'est récent, et probablement trop tôt pour indiquer une tendance, affirme M. Andersen, mais l'industrie devrait être aux aguets, ajoute-t-il.

Au début des années 2000, on comptait 1,3 million de coureurs ayant terminé une course dans le monde. Puis, ce fut l'explosion de popularité. En 2016, plus de 9,1 millions de personnes avaient terminé une course de 5, 10, 21 ou 42 km sur route, du jamais-vu. Deux ans plus tard, cependant, on note 13 % moins de participants.

Au Canada

Si la croissance continue dans certaines parties du monde, comme en Asie, la baisse est plus prononcée ailleurs, notamment au Canada, où la tendance se confirme. Il suffit de voir que le Marathon de Montréal a perdu plus de 11 000 participants en deux ans pour se demander où ils sont partis. Le Marathon d'Ottawa a connu une baisse similaire du nombre de coureurs depuis cinq ans. Sur l'ensemble des distances, le site Iskio.ca, une référence dans l'analyse des statistiques d'événements de course québécois, note une baisse de participation de 7,5 % en un an.

Les explications pour justifier ce recul vont dans tous les sens.