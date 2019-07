 Jeux panaméricains: deux autres médailles pour Ellie Black 

Ellie Black est devenue la gymnaste canadienne la plus décorée aux Jeux panaméricains, mardi.

L'athlète de Halifax a remporté l'or au saut de cheval féminin, puis le bronze aux barres asymétriques.

Black cumule neuf médailles (cinq d'or, deux d'argent et deux de bronze) en carrière, éclipsant d'un podium le record qui était détenu par Willie Weiler.

Les cinq médailles d'or sont également un record canadien aux Jeux panaméricains.

Black a trois médailles à Lima ; lundi, elle a défendu avec succès son titre du concours complet. Mercredi, elle va prendre part aux compétitions de poutres et de sol. Black a remporté l'or dans les deux épreuves aux Jeux panaméricains de 2015, à Toronto.

Mardi, Black a marqué 14 450 points au saut pour terminer devant le Cubain Yesenia Ferrera (14 391). Shallon Olsen, de Surrey, en Colombie-Britannique, a terminé troisième avec 14 183.

Riley McCusker a remporté les barres asymétriques avec 14 533 points, devant sa compatriote américaine Leanne Wong (14 300) et Black (14 000). Brooklyn Moors, de Cambridge, en Ontario, a terminé sixième.

Zachary Clay, de Chilliwack, en C. -B., et Justin Karstadt, de Toronto, se sont classés sixième et septième au cheval d'arçons, tandis que René Cournoyer, de Repentigny, a terminé sixième dans les anneaux des hommes.

CANOE-KAYAK

Andréanne Langlois, de Lac-Beauport, et Alana Bray-Lougheed, d'Oakville, ont remporté l'or au 500 m K-2 féminin, tandis que Dominik Crête, du Cap-de-la-Madeleine, s'est imposé au 200 m K-1. Langlois a ajouté une médaille d'argent au K- 1, 1200 m.

Le Canada a terminé avec 10 médailles (trois d'or, cinq d'argent et deux de bronze) dans les épreuves de canot et de kayak à Lima.

Langlois quitte l'Amérique du Sud avec quatre médailles (deux d'or et deux d'argent).

« Je suis vraiment contente de plusieurs de mes courses, a-t-elle déclaré. C'était tout un défi de participer à autant de courses, mais c'était le défi que je voulais relever. J'ai beaucoup appris. Même si je pagaie depuis 20 ans, j'apprends encore. »

Anna Roy-Cyr, de Lac-Beauport, a terminé cinquième au C1 200 m féminin.

SKI NAUTIQUE

Dorien Llewellyn, d'Innisfail, en Alberta, a remporté l'or du classement général masculin avec un score total de 2885,50 points.

Whitney McClintock-Rini, de Cambridge, en Ontario, a obtenu l'argent au classement général féminin tandis que Paige Rini, de Kingston, a fini quatrième.

VOLLEYBALL DE PLAGE

L'Argentine a défait Aaron Nusbaum, d'Aurora, en Ontario, et Michael Plantinga, de Langley, en Colombie-Britannique, 2-0 dans le match pour le bronze.

BADMINTON

Michelle Li, de Markham, s'est qualifiée pour les quarts de finale avec une victoire de 2-0 (21-7, 21-13) contre la Costarienne Lauren Villalobos.

Rachel Honderich, de Toronto, a gagné 2-0 (21-11, 21-10) devant Nairoby Jiminez, de la République dominicaine.

Jason Ho-Shue, de Markham, a atteint les quarts de finale en l'emportant 2-0 (21-12, 21-9) face au Brésilien Farias Francielton.

Le Torontois Brian Yang a eu le dessus 2-0 (21-11, 21-10) contre Andres Lopez, du Mexique.

Deux équipes canadiennes se sont qualifiées pour les quarts de finale en double mixte. Nyl Yakura, de Pickering, en Ontario, et Kristen Tsai, de Surrey, en C. -B., ont vaincu le Brésil 2-0 (21-11, 21-10), tandis que Joshua Hurlburt-Yu, de Toronto, et Josephine Wu, d'Edmonton, ont battu l'Équateur 2-0 (21-9, 21-8).

HOCKEY SUR GAZON

Le Canada a battu le Mexique 5-1 chez les hommes. Oliver Scholfield, de Toronto, et Mark Pearson, de Tsawwassen, en C. -B., ont réussi deux buts chacun, tandis que David Carter, de Vancouver, a affiché un jeu blanc. Le prochain match du Canada est jeudi contre les États-Unis.

TENNIS

Carolina Alves, du Brésil, a battu Rebecca Marino de Vancouver 5-7, 6-4, 6-4 au premier tour féminin. En double, les Péruviennes Dana Guzman et Dominique Schaefer ont battu les Canadiennes Jada Bui de Toronto et Alexandra Vagramov de Vancouver 6-4, 6-4.

SQUASH

Hollie Naughton, de Mississauga, Samantha Cornett, de Deep River, en Ontario, et Danielle Letourneau, de Calgary, ont battu le Chili 3 à 0 pour se qualifier pour les demi-finales contre la Colombie. mercredi.

TIR

Matthew Van Haaren, de Milgrove, en Ontario, a terminé sixième à la fosse olympique.

HANDBALL

Emily Routhier de Marbleton, en Estrie, a inscrit huit buts en neuf lancers et les Canadiennes ont battu le Pérou 31-12, dans le match pour la septième place.