 Mondiaux de natation: les Canadiennes en bronze au relais 

Les Américaines ont survolé la finale en améliorant leur propre record du monde, lancées par Regan Smith qui a battu la meilleure marque mondiale du 100 m dos.

Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia et Simone Manuel ont établi une nouvelle marque référence en 3:50,40, battant de plus d'une seconde leur ancien record (3:51,55 à Budapest en 2017) et reléguant à plus de trois secondes les Australiennes (3:53,42) et les Canadiennes (3:53,58).

À 17 ans, Regan Smith, titrée sur 200 m dos samedi à Gwangju, a dynamité la course d'entrée en battant le meilleur chrono de l'histoire sur 100 m dos (57,57 contre 58,00).

Le Canada a conclu ces Mondiaux avec une récolte de huit médailles.

- Avec LaPresse.ca