 Madeleine Kelly triomphe au 800 m aux Championnats canadiens 

Bishop-Nriagu, qui semblait se diriger tout droit vers la victoire lorsqu'elle a pris les devants sur le peloton après les 400 premiers mètres, a survolé les 800 m en 2 : 02,40, 10 centièmes de mieux que la Québécoise Laurence Côté.

C'est la première fois que la Baie-Comoise a la chance de monter sur le podium honorifique. L'an dernier, elle avait terminé au huitième rang.

La Québécoise Maïté Bouchard a pour sa part été reléguée au septième échelon après avoir franchi le fil d'arrivée en 2 : 03,85, après un excellent départ.

Une place parmi le top-3 lui aurait permis de se qualifier en vue des Championnats du monde, qui se dérouleront à Doha, à la fin du mois de septembre. Pour y parvenir, l'étudiante en médecine de l'Université de Sherbrooke devra aussi réussir à atteindre le standard de qualification de 2 : 00,60. Elle a déjà atteint un chrono de 2 : 01,25, plus tôt cette saison.

Chez les hommes, Brandon McBride, qui est actuellement septième mondial au 800 m, a battu le record des championnats nationaux, établi en 2007 par Gary Reed, après avoir croisé le fil d'arrivée en 1 : 44,63, soit 30 centièmes de mieux que le record précédent.

Marco Arop (1 : 46,93) a suivi avec près de deux secondes de retard sur le vainqueur. Abdullahi Hassan s'est emparé du troisième rang en vertu d'un temps de 1 : 47,59.

Un peu plus tôt, Allen Roan a été sacré champion canadien au lancer du javelot grâce à un jet de 68,25 m, survenu lors de son deuxième essai. Andy White (66,65 m) et Evan Karakolis (64,86 m) se sont respectivement classés aux deuxième et troisième rangs.

Les amateurs auront la chance de voir à l'oeuvre la perchiste Alysha Newman, qui a battu son propre record canadien au saut à la perche pour la deuxième fois en deux mois, il y a quelques jours. Plus tard, la foule aura droit également à plusieurs finales des disciplines sur la pelouse, notamment le lancer du marteau et le saut en hauteur.

Ce matin, Crystal Emmanuel a été contrainte de se retirer des demi-finales du 200 m, après avoir triomphé au 100 m féminin vendredi soir. Selon son entraîneur, la sprinteuse torontoise a ressenti quelques inconforts physiques à la suite de sa performance de la veille. Son équipe médicale lui a suggéré de ne pas participer à la seconde épreuve de sprint afin qu'elle conserve la forme en vue des Jeux panaméricains et des Championnats mondiaux.

Les Championnats canadiens d'athlétisme se poursuivront au complexe sportif Claude-Robillard jusqu'à dimanche.