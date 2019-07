 Mondiaux de natation: une autre médaille pour la Canadienne Kylie Masse 

Son temps de deux minutes, six secondes et 62 centièmes (2 : 06,62) n'a été devancé que par le 2:03,69 de l'Américaine Regan Smith et le 2:06,26 de l'Australienne Kaylee McKeown.

Ledecky a mené les sept premiers tours avant que l'Italienne Simona Quadarella ne prenne commande de l'épreuve. Elle a mené les sept tours suivants et le tout s'est joué dans les 50 derniers mètres. L'Américaine a ouvert la machine et complété cette dernière longueur avec plus 1,5 seconde d'avance sur Quadarella.

C'est avec un temps de 8:13,58 que Ledecky a finalement remporté l'épreuve. Quadarella, médaillée d'or sur 1500 m, a gagné l'argent en 8:14,99, devant l'Australienne Ariarne Titmus (8:15,70).

Ledecky a gagné des médailles d'argent au 400 m style libre et relais 4x200 style libre.

Son compatriote Caeleb Dressel a de son côté remporté les titres au 100 m papillon et 50 m style libre pour porter son total de médailles à ces Mondiaux à cinq d'or et six en tout. Il pourrait ajouter à ce total avec le relais 4x100 m style libre, disputé plus tard en soirée.

- Avec l'Associated Press