 Le coureur Mathieu Blanchard : « L'arrêt du sport, une première mort » 

C'est comme si on m'avait planté une épée. En me levant d'un ravitaillement, lors d'un ultra en Guadeloupe, j'ai posé ma jambe et je suis littéralement tombé par terre. C'était fini. La douleur que je ressentais dans le bas du dos depuis quelque temps a eu le dessus. Je ne pouvais plus bouger et, le lendemain, je marchais sur une jambe. Ç'a été comme ça pendant presque deux mois avec ce diagnostic de fracture de stress au niveau du sacrum.

En arrêtant totalement le sport pour la première fois, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et qui m'a fait beaucoup de mal autant physiquement que mentalement.

Pendant un mois, j'ai eu des symptômes dépressifs : difficulté à trouver le sommeil, fatigue chronique du matin au soir, forte anxiété, aucune motivation, appétit instable, troubles nutritionnels, isolement et irritabilité. Le moindre truc qui n'allait pas dans mon sens m'énervait beaucoup plus qu'à l'habitude. Bizarrement, j'avais aussi envie de manger des sucreries, du fast-food et moins de mauvaise conscience à boire des bières pour me détendre.

Assis sur mon canapé, je ne reconnaissais plus mon « moi » profond. Vivre, c'est bouger. C'est un peu fort ce que je vais dire, mais, pour moi, l'arrêt du sport est comme une première mort. Tu ne te sens plus vivant et tu perds ton identité. C'est grave parce que, au début, tu ne peux pas compenser par d'autres sports ou par d'autres mouvements corporels.

Le sacrum, c'est l'os qui est situé à la fin de la colonne vertébrale. C'est horrible de se blesser là parce que tu ne peux plus rien faire. Tu as mal quand tu es assis, quand tu marches, quand tu es debout, quand tu fais du vélo ou de la natation. Au début, je ne pouvais même pas dormir parce que le moindre mouvement me faisait mal. Je ressentais de la douleur malgré la prise d'antidouleurs.

Ça m'a pris du temps avant de me sortir graduellement de cette mauvaise période. Après l'écroulement et le déni, il y a eu une étape de compréhension. J'ai commencé à prendre du recul et j'ai appris, par l'entremise de mon médecin du sport, qu'il y avait une raison hormonale à ce déraillement mental.

Les concentrations d'endorphine, d'adrénaline et de mélatonine sont complètement altérées lorsque tu arrêtes de faire du sport. Je suis passé de deux, trois ou quatre heures d'activité physique chaque jour à zéro. Du coup, l'endorphine ne me calmait plus, l'adrénaline ne me donnait plus le niveau d'excitation dont j'avais besoin et la mélatonine ne me faisait plus dormir.

À partir de là, je suis entré dans la phase d'acception de la situation. Je me suis rendu compte que, même si les sportifs de haut niveau paraissent indestructibles, on reste des humains comme tout le monde. J'ai dû accepter l'idée toute bête qu'un vrai repos est vraiment bénéfique et nécessaire. Je me suis fixé de nouveaux objectifs comme me reposer, me soigner et faire la paix avec des journées sans entraînement.

Ce processus a permis de me déstresser et de m'adapter à mon nouvel équilibre de vie. Quand on s'entraîne beaucoup, l'équilibre est pas mal porté sur le sport au détriment d'autres sphères de sa vie. J'ai donc modifié certaines choses en m'ouvrant à d'autres disciplines comme le vélo et la natation.

Le retour à la course a aussi débouché sur du positif. Avant, c'était normal et acquis d'être capable de courir et d'être en santé. Maintenant, je me rends compte que rien n'est acquis. Depuis ma reprise, j'ai beaucoup plus de gratitude à courir. Lors des entraînements ou des courses, je me dis dans ma tête : « Mathieu, quelle chance tu as de pouvoir courir ! » J'ai plus de plaisir à le faire maintenant qu'auparavant.

J'ai commencé à avoir une gêne dans le dos au début du mois de février. L'origine est floue parce que c'est arrivé au moment où j'ai dû composer avec une énorme charge émotionnelle. D'une part, je venais de quitter mon emploi d'ingénieur pour donner un élan plus professionnel à ma discipline sportive. D'autre part, j'avais quitté mon appartement et vendu tout mon matériel pour mener une vie un peu plus minimaliste.