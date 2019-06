 Katie Zaferes remporte le triathlon de Montréal 

Zaferes a complété l'épreuve qui totalisait 750 m de natation, 20 km de vélo et cinq kilomètres de course à pied en 58 minutes et 15 secondes. Elle a ainsi enregistré sa quatrième victoire cette saison sur le circuit mondial de l'ITU.

Tout s'est joint dans la dernière ligne droite, tandis que Zafares augmentait la cadence afin de se créer un coussin de 11 secondes sur Taylor-Brown.

Zaferes faisait partie du groupe de tête à sa sortie de l'eau, et elle s'est maintenue à l'avant du peloton à l'issue de la portion en vélo. L'Américaine a ainsi augmenté son avance en tête du classement général du circuit.

La Britannique Jessica Learmonth a complété le podium, à 34 secondes de Zaferes. L'Italienne Alice Betto a abouti en quatrième place.

La Canadienne Joanna Brown, de Carp, en Ontario, a fini l'épreuve en 14e position, à 1:50 de la gagnante. Brown avait fini quatrième l'an dernier à Montréal.

Le volet masculin du triathlon se mettra en branle un peu plus tard samedi. Le début de la course a été devancé de 30 minutes puisqu'on prévoit des orages - et peut-être même de la grêle - au courant de la journée.