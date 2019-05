 Êtes-vous canot, kayak ou planche à pagaie? 

Lorsque vient le temps de parler de types d'embarcations, chacun a sa préférence. Tout dépend de sa personnalité et de ce qu'on recherche. On peut s'amuser à jouer avec les clichés et à tracer le portrait type de l'amateur de canot, de kayak ou de planche à pagaie. Mais au-delà des différences, il y a un important point commun : l'amour de l'eau.

Le cliché : L'amateur de canot est une personne plus âgée, souvent un chasseur, qui aime s'enfoncer dans la nature pendant plusieurs jours. Il ne craint pas l'aspect technique du canot, un savoir qu'il a acquis auprès de ses parents et de ses grands-parents.

Le cliché : L'amateur de kayak de mer aime taquiner la baleine alors que l'amateur de kayak de plaisance affectionne la tranquillité et que l'amateur de kayak de rivière carbure aux émotions fortes. Mais tous aiment la performance de l'embarcation et le fait de se trouver au fil de l'eau.

S'il a perdu beaucoup de popularité avec les années, le canot demeure apprécié en raison de sa grande capacité et de sa facilité de chargement. Les chasseurs et les pêcheurs se tournent souvent vers cette embarcation.

Au-delà du cliché : « On voit beaucoup plus de jeunes filles sur les planches à pagaie, je ne sais pas pourquoi, indique Rémi Chapados, responsable du service à la clientèle au parc des Îles-de-Bourcherville. Si on voit des gars, c'est qu'ils sont venus avec leur blonde. »

« Il y en a pour tous les portefeuilles, dans toutes les catégories, note Remy Laflamme, de la boutique Latulippe. Cette embarcation n'est pas trop difficile à entreposer, elle se place bien sur une voiture et elle est plus simple à utiliser qu'un canot. Un peu tout le monde peut être à l'aise. »

Remy Laflamme, de la boutique Latulippe, a constaté un phénomène semblable.

« Quand un couple vient voir les embarcations, la femme va davantage vers les planches à pagaie alors que l'homme regarde plus du côté des kayaks, notamment des kayaks de pêche. C'est peut-être une question de performance : souvent, on associe le kayak à quelque chose de rapide alors qu'on voit la planche à pagaie comme une façon de simplement profiter d'un plan d'eau. »

Ainsi, les activités de yoga sur planche à pagaie sont particulièrement prisées.

Remy Laflamme indique que bien des gens, hommes et femmes, achètent une planche à pagaie pour compléter les deux kayaks qu'ils gardent au chalet. Il ajoute que les planches à pagaie gonflables sont de plus en plus populaires.

« C'est facile à entreposer, à déplacer », souligne-t-il.

Pierre Carbonneau, de la station touristique Duchesnay, soutient que la planche à pagaie peut être une embarcation très performante si la personne est expérimentée et utilise une bonne technique.

« Si on ne va pas vite au début, c'est qu'on se concentre sur son équilibre. Après, c'est possible de faire de longues distances et d'être très performant. Mais c'est sûr que c'est plus difficile quand le vent se lève et qu'il y a plus de vagues. »