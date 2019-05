 Quand les grimpeurs migrent à l'extérieur 

De leur côté, les grimpeurs quittent les centres d'escalade intérieurs pour envahir les sites d'escalade extérieurs. C'est une transition qui ne se fait pas sans mal, surtout pour les grimpeurs qui se retrouvent pour la première fois devant une vraie paroi naturelle, devant de la véritable roche.

« Pour grimper dans un centre d'escalade, on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances : il faut savoir comment assurer son partenaire et comment faire un noeud d'encordement, indique Antoine Bonicalzi, moniteur d'escalade qui donne des formations à la petite paroi d'escalade de l'île Sainte-Hélène. Les cordes sont souvent installées pour eux et tous les aspects de sécurité sont gérés par le centre. À l'extérieur, ça fonctionne de façon différente. »

Il s'agit d'un environnement moins contrôlé, avec un minimum d'aménagement.

Des grimpeurs novices s'amènent devant une paroi naturelle et s'étonnent de ne pas voir de corde installée de façon permanente. Des grimpeurs de blocs (de gros rochers qui ne demandent pas de harnais ou de cordes) se demandent où sont les matelas moelleux et les prises identifiées que l'on retrouve dans les centres d'escalade de blocs.

« En haut des parois, il peut y avoir des ancrages pour permettre aux gens qui s'y connaissent d'installer des cordes avec leur propre matériel, mais c'est pas mal tout », note Antoine Bonicalzi, de l'école Rock Immersion.

Des risques réels

Ceux qui ne s'y connaissent pas s'exposent à des risques.

« Ça peut aller de "j'ai une très mauvaise journée, j'ai une expérience très désagréable et je ne veux plus jamais grimper dehors" à "je vais mourir avant la fin de la journée" », commente Eric Lachance, directeur de la formation à la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade (FQME).

Léopold Laliberté-Guy, propriétaire de La Liberté Nord-Sud, une école d'escalade et d'alpinisme située à la montagne d'Argent, dans les Laurentides, note que les grimpeurs intérieurs saisissent mal les risques liés à l'escalade extérieure.

« Même si les gens sont techniquement forts, ils ont souvent de grosses lacunes au sujet des notions de relais et de rappel. » - Léopold Laliberté-Guy

Faire un relais en haut de voie pour installer une corde, ça prend des connaissances, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est plus problématique, c'est comment se rendre jusqu'aux ancrages. Léopold Laliberté-Guy a vu bien souvent des gens en haut de paroi, non attachés, au-dessus du vide.

« C'est toujours délicat d'intervenir, déclare-t-il. Des fois, j'essaie de susciter chez eux des questionnements plutôt que de dire : "Le cave, ça n'a pas de sens ce que tu fais...", bien que ça arrive parfois. »

De son côté, Eric Lachance rêve d'installer une caméra sur un arbre et de la laisser là pour enregistrer les manipulations les plus malhabiles.

« Je vais envoyer ça sur YouTube et je vais faire des millions, blague-t-il. Des fois, tu te demandes comment les gens survivent à ce genre de situations. »

Formation nécessaire

Selon lui, bien des gens s'improvisent grimpeurs d'extérieur et s'estiment compétents de façon autodidacte.