 Jennifer Abel termine la Série mondiale de plongeon en ajoutant deux médailles à sa collection 

Abel a d'abord décroché l'argent au trois mètres féminin, avant d'obtenir le bronze en compagnie de François Imbeau-Dulac au trois mètres synchronisé mixte.

Lors de l'épreuve individuelle, Abel a terminé deuxième avec un score total de 353,05 points pour ses cinq plongeons. L'Australienne Maddison Keeney (368,30) a remporté la médaille d'or et Nur Dhabitah Binti Sabri (344,40), de la Malaisie, a remporté celle de bronze.

Pamela Ware, de Montréal, a terminé sixième.

Puis, Abel et Imbeau-Dulac ont mérité un pointage de 319,02 lors de l'épreuve synchronisée. Ils ont été devancés par les Britanniques Grace Reid et Thomas Daley (or, 322,89) et les Australiens Maddison Keeney et Domonic Bedggood (argent, 322,14).

Abel, de Laval, avait aussi gagné le bronze au tremplin synchronisé de trois mètres vendredi avec Melissa Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant.