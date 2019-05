 Série mondiale de plongeon: le bronze pour Abel et Citrini-Beaulieu à Londres 

Les Canadiennes Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont gagné le bronze à l'épreuve synchronisée de 3 m à la Série mondiale de plongeon, vendredi.

Abel et Citrini-Beaulieu ont obtenu un score total de 306,45 points pour leurs cinq plongeons. Les Australiennes Maddison Keeney et Anabelle Smith ont survolé la compétition grâce à un pointage de 323,70, tandis que les Chinoises Yani Chang et Shan Lin ont décroché l'argent avec une récolte de 316,77 points.

La même épreuve se déroulait du côté des hommes. Les Canadiens François Imbeau-Dulac et Philippe Gagné ont terminé au quatrième rang (404,67), à moins d'un point des médaillés de bronze (405,63).

Il s'agit de la cinquième et dernière étape de la Série mondiale de plongeon de la FINA. La compétition se poursuit jusqu'à dimanche à Londres.