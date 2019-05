 Laurence Vincent-Lapointe: «je me mets beaucoup de pression» 

« J'étais trop occupée avec l'école et je ne me suis pas classée pour les Coupes du monde. Ça a donné le ton au reste de l'année. Ce n'est donc pas une brise pour moi, c'est vraiment important. Je me mets beaucoup de pression et ça a une grande signification. »

« J'aime mieux que ce soit réglé et que je puisse passer à autre chose et me concentrer sur ma façon de ramer. »

À l'épreuve individuelle, Vincent-Lapointe se méfie surtout d'une adversaire, l'Ontarienne Vincent, sa partenaire en C2 et championne mondiale U23. Elles se sont côtoyées en Floride durant toute l'intersaison, ramant au moins deux fois par semaine ensemble sur le même bateau de C2.

« À la base, on est des coéquipières, mais on n'est pas des amies au sens propre, a précisé la Québécoise. On n'ira pas faire une journée de shopping juste toutes les deux. On côtoie les mêmes amies, donc ça va bien, sauf que c'est parfois difficile de faire la part des choses avec notre côté compétitif. [...] Des fois, il faut juste se parler, parce qu'un manque de communication, ça arrive. »

Un métier

Depuis l'automne, Vincent-Lapointe a passé un total de 18 semaines en Floride, soit près du double par rapport à l'an dernier. Elle a mis ses études en veilleuse pour se le permettre. Ramer est devenu un métier, ce que l'athlète de 26 ans s'autorise maintenant à dire.

Elle se sent plus forte, mieux entraînée, malgré une période de doute durant l'hiver. « Jamais rien de gagné, a-t-elle noté. J'en parlais avec mon coach : on ne sait jamais qui peut arriver. Une fille qui sort de nulle part, qu'on n'a jamais vue. Ça arrive. Par exemple, les Chinoises se sont améliorées très soudainement l'année dernière. Ça a été surprenant. »

Aux Mondiaux, Vincent-Lapointe pourra qualifier le bateau olympique pour le Canada en terminant parmi les cinq premières. Elle songe plutôt à la victoire. En attendant Tokyo, où elle visera deux médailles d'or, rien de moins.

« C'est l'objectif que je me suis fixé. Oui, c'est assez ambitieux. Je pense que je suis capable. Ce n'est pas qu'un rêve lancé en l'air. C'est donc assez réaliste, mais ambitieux. »