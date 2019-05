Cindy Ouellet: trouver le beau

Elle avoue ne pas avoir trop compris ce que ça voulait dire sur le coup, le cancer, même si ses parents ont abordé avec elle la situation de front.

Elle était une sportive assidue. En plus de viser une place au sport-études de football, elle était une skieuse alpine de compétition depuis plus de six ans. Elle ne savait pas encore que juste comme ça, l'instant d'un diagnostic, sa vie allait changer à jamais.

« Le cancer était situé dans mon bassin gauche, raconte la jeune femme, avec beaucoup d'aplomb. Ils ont enlevé mon bassin gauche au complet. Ils ont dû enlever beaucoup de muscles et de nerfs. C'est pour ça que je suis en fauteuil. Je n'ai pas de sensibilité dans la jambe gauche. La jambe droite est parfaite, donc je suis capable de marcher un peu et d'être debout. »

Ouellet a subi 28 traitements de chimiothérapie. Elle est restée couchée sur un lit d'hôpital pendant plus d'un an à cause des opérations. Tout au long du processus, elle demandait à ses médecins si elle pourrait, un jour, refaire du ski.

Après deux ans, le verdict est tombé, implacable. C'était terminé, le ski. Ouellet caressait depuis toujours le rêve de représenter son pays aux Jeux olympiques. C'était fini, ça aussi.

Elle garde des souvenirs pénibles des années qui ont suivi. Son retour à l'école aussi, en 3e secondaire, après deux années d'absence, s'est mal passé. Elle a été victime d'intimidation. Rien de trop grave, assure-t-elle, mais quand même. Dans une situation comme la sienne, chaque intimidation est celle de trop.

Elle doit beaucoup à ses parents, qu'elle encense souvent au cours de l'entrevue. Ouellet était naturellement dotée d'une forte personnalité. Ses parents lui ont donné le petit coup de pouce de plus.

« Je ne connaissais personne au secondaire. On bottait mes béquilles. Il y a des gens qui riaient de moi. Je tombais, je glissais, je me faisais pousser. C'était dur au début. Tu te fais une carapace, mais ça donne un coup. J'ai vraiment une bonne famille et je ne m'en serais pas sortie sans eux. J'ai été creux dans mes pensées et ils m'ont sortie de ça. Ils m'ont trouvé l'aide dont j'avais besoin. Le sport m'a sauvée encore plus quand j'ai pu recommencer à en faire. »