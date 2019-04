 Plongeon: Abel et Ware au pied du podium, Riendeau 5e 

Daley a devancé le Chinois Yang Jian (537,60), surnommé le « Roi de la difficulté » en raison des plongeons sophistiqués qu'il tente. Yang tentait les deux plongeons aux plus hauts coefficients de difficulté aujourd'hui, dont le 4 ½ avant en position carpée, pour lequel il a tout de même reçu des notes de 7.5.

« J'ai fait de très bons plongeons sur mes entrées avant. Je travaille là-dessus depuis longtemps. Ça ne paraissait pas dernièrement, mais aujourd'hui, ça a paru ! J'ai fait plusieurs petites erreurs dans mon quatrième plongeon, ça m'a coûté quelques points, peut-être la 4e place. Mais en général, je suis très satisfait. »

Abel et Ware à court

Chez les femmes, au 3 m, les Québécoises Jennifer Abel et Pamela Ware ont pris respectivement les 4e et 5e rangs en finale.

Abel a généralement bien plongé, mais a été coulée par son quatrième plongeon, un de ceux présentant le plus haut coefficient de difficulté de toute la finale, un 2 ½ avant avec deux vrilles. La Québécoise a obtenu des notes variant entre 4 et 5, pour un total de 44,20 pour ce plongeon.

« Faire un gros plongeon avec un gros degré de difficulté chez les filles, c'est un couteau à double tranchant. Ça passe ou ça casse » , a expliqué Abel. « Malheureusement, aujourd'hui, ça a cassé. Je suis contente parce que j'avais un excellent départ, vraiment une bonne vitesse de rotation, donc ce sera facile à arranger pour la prochaine fois. »

Abel a terminé la journée avec 331,75 points, à 23 points de l'Australienne Maddison Keeney et de la 3e place (354,85). Les Chinoises Wang Han (377,40) et Shi Tingmao (370,00) grimpent sur les deux premières marches du podium.

Également qualifiée pour la finale, la Québécoise Pamela Ware a pris le 5e rang, avec 309,10 points. « Ma finale n'a vraiment pas bien été. Je ne me sentais pas bien, j'avais de la misère à me mettre dedans, ma motivation n'était pas là et ça a paru. J'ai manqué trois plongeons sur cinq », a indiqué la plongeuse.