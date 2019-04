 Plongeon: l'argent pour Abel et Citrini-Beaulieu au tremplin de 3 mètres 

Elles ont gagné l'argent au tremplin de 3 mètres synchronisé à la Série mondiale de plongeon de Montréal.

Le duo a été coulé par un deuxième plongeon difficile pour Abel. Elle ne s'est pas cachée après la compétition.

« On a eu un petit problème au deuxième plongeon, a reconnu Citrini-Beaulieu. On est revenues en force et on a bien démontré la force de notre équipe. »

Pendant que Citrini-Beaulieu parlait, Abel riait à ses côtés. Quand est venu son tour de prendre la parole, elle a expliqué pourquoi.

« J'aime comment Mélissa dit "on », mais le « on" exclut la personne qui parle en général. J'étais vraiment fâchée de mon erreur, mais je savais qu'il nous restait encore trois bons plongeons. Je savais que la course n'était pas finie. On ne peut pas changer le passé. J'ai partagé ma frustration après le plongeon. Mélissa m'a écoutée et m'a dit qu'on allait mettre ça derrière nous. C'est ce qu'on a fait. »

Les Canadiennes ont terminé avec 306,27 points, loin derrière les Chinoises Tingmao Shi et Han Wang (327,00). Les Australiennes Madison Keeney et Anabelle Smith (303,39) ont complété le podium.

« On est faites pour être sur le podium Mélissa et moi, a ajouté Abel. On travaille extrêmement fort pour ça. Mais pas juste pour être sur la deuxième marche, pour être sur la première aussi. »