 Programme de bourses Saputo: 52 étudiants-athlètes récompensés 

Agrandir

Les boursiers Saputo 2019 en compagnie de Stéphanie Roy, Conseillère principale, Relations communautaires Saputo, Philippe Eullaffroy, directeur de l'Académie de l'Impact et entraîneur-chef des 19 ans et moins, Patrick Leduc, directeur administratif des opérations soccer pour l'Impact, Kevin Gilmore, président de l'Impact de Montréal et Claude Chagnon, président de la FAEQ.

Photo Groupe NH Photographes