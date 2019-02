 LeBron James souhaite à Kaepernick « un sacré paquet d'argent » 

Kaepernick, figure de proue d'un mouvement de protestation contre les violences policières aux États-Unis, reproche aux équipes de la NFL de s'être mises d'accord pour ne plus l'embaucher.

« On est dans le cas d'une personne qui a perdu son travail, parce qu'elle a voulu défendre quelque chose de plus important qu'elle. J'étais très content quand j'ai vu qu'il avait gagné », a déclaré James, en marge du All Star Game qui aura lieu dimanche à Charlotte (Caroline du Nord).

« J'espère qu'il va recevoir un sacré parquet d'argent, pour qu'il soit à l'abri du besoin et pour qu'il puisse mettre ses enfants et même ses petits-enfants à l'abri du besoin », a poursuivi la vedette des Lakers.

« J'espère aussi qu'on retiendra ce qu'il a fait dans l'histoire des États-Unis, mais aussi du monde, car c'est important pour nous tous, pas seulement pour les Afro-Américains », a ajouté le triple champion NBA, l'un des plus fidèles soutiens de Kaepernick.

Jeudi, les avocats de Kaepernick ont annoncé que leur client avait accepté d'abandonner la procédure en justice contre la NFL et les 32 propriétaires d'équipes qui la compose.

Depuis l'expiration de son contrat avec San Francisco, en mars 2017, Kaepernick, pourtant considéré comme l'un des meilleurs quarterbacks de NFL, n'a pas retrouvé d'équipe.

Selon ses avocats, il payait le prix du mouvement de boycott de l'hymne américain avant les matchs de NFL qu'il avait lancé en 2016 pour protester contre les violences policières visant la population noire.

Des dizaines de joueurs l'avaient par la suite imité en posant un genou à terre durant l'hymne américain ou en levant un poing, et le mouvement s'était étendu à d'autres sports.

Le président américain Donald Trump était entré en guerre en 2017 contre ces protestataires, qu'il avait injuriés publiquement, pour ce qu'il voyait comme un manque de respect au drapeau américain et aux forces armées.

Les termes de l'accord entre la NFL et Kaepernick n'ont pas été divulgués, et les deux parties se sont engagées à ne rien en dire.