Sans commenter le cas spécifique d’André (voir autre texte), le sexologue Michel Lemay, qui compte plus de 40 ans de pratique clinique, a accepté de répondre à nos questions sur l’orgasme masculin. Il déboulonne plusieurs mythes tenaces au passage.

Un orgasme sans éjaculation, est-ce ce qu’on appelle couramment un orgasme « à sec » ?

Parler d’orgasme « à sec », ce serait définir l’orgasme avec éjaculation comme la norme. Or, il faut savoir que les préados ont des orgasmes [lire : sans éjaculation]. L’orgasme existe même chez les bébés. […] Quand l’adolescence arrive, on dirait qu’il y a un oubli total de ce fait-là. Est-ce à cause de notre idéologie judéo-chrétienne, qui associe la sexualité à la reproduction ? C’est peut-être une hypothèse intéressante. Parce que l’éjaculation de sperme, c’est effectivement lié à la reproduction…

L’orgasme sans éjaculation, c’est aussi quelque chose qui appartient au tantrisme, non ?

En effet. On prône aussi la sexualité sans éjaculation dans les harems. Quand un homme a plusieurs femmes et une préférée, la mère de ses enfants, il va avoir des relations avec les autres femmes et réserver le sperme à la reproduction avec sa conjointe préférée. Encore là, on voit qu’on associe sperme et reproduction, mais qu’on dissocie reproduction et plaisir. Au Moyen-Âge, on réservait aussi le sperme à la reproduction et l’acte de faire l’amour au plaisir. Et ce n’était pas nécessairement associé à la pénétration phallo-vaginale. À la fin des années 1960, avec l’arrivée de la pilule, les relations sexuelles ont pris une autre tournure. La pénétration était tout à coup possible et sans danger, et on a misé sur l’orgasme phallo-vaginal. […] Si la sexualité est naturelle, elle est culturelle dans nos façons de la vivre.

Tout cela est fascinant, mais ce besoin physique, physiologique, quasi vital d’éjaculer, qu’est-ce qu’on en fait ?

D’où vient le sperme ? Beaucoup d’hommes croient qu’il s’accumule dans les testicules, qui deviennent alors pleins et gros. Beaucoup d’hommes croient aussi qu’il est dangereux pour leur santé physique et mentale s’ils n’éjaculent pas. Or, si les testicules produisent les spermatozoïdes, le sperme, lui, est produit par la prostate. La prostate est une glande, tout comme les glandes lacrymales. Or, les larmes ne s’accumulent pas. Elles sont sécrétées à un moment d’émotion intense. De la même manière, un homme peut très bien être en érection des heures sans sécréter une goutte de sperme. Non, il n’y a pas de besoin organique d’éjaculer. Ça n’existe pas. C’est un besoin psychoaffectif qui n’est absolument pas sexuel.

Maintenant, la grande question : comment fait-on pour dissocier orgasme et éjaculation, alors ?

L’homme qui éjacule de façon précoce, on va lui apprendre à maîtriser son excitation. Comment ? En le sensibilisant à sa sensualité. Et qu’est-ce que c’est que la sensualité ? C’est être réceptif aux sensations et aux émotions agréables. Ce plaisir sensuel est partout autour de nous. Une randonnée à vélo peut être un acte de performance, mais aussi de sensualité. De la même manière : la sexualité peut aussi être une activité de performance… ou de sensualité ! Pour revenir à l’éjaculateur précoce, plus il développe sa sensualité, en oubliant la question de la performance, plus il va pouvoir maîtriser son éjaculation précoce.

Va pour l’éjaculateur précoce, mais pour les autres ?

L’orgasme, chez l’homme comme chez la femme, se mesure corporellement par des contractions du sphincter de l’anus. Plus on est sensible aux manifestations de l’excitation et de l’orgasme, plus on va pouvoir dissocier l’orgasme de l’éjaculation, et en cela, avoir de véritables orgasmes à contractions. Plus on est capable de moduler, de jouer avec l’excitation et le plaisir, plus on va y arriver. Plus on associe plaisir sexuel à sensualité, également. […] Il faut vraiment mettre l’accent sur la sensualité et non la performance. […] Mais tout cela est assez tabou. Un peu comme la question des femmes éjaculatrices !

Est-ce qu’on gagnerait tous à être plus sensuels ?

On est vraiment dans une société de performance, un idéal qui est souvent cause d’épuisement professionnel, et qui nuit à la sensualité. Je dirais qu’on gagnerait tous à être plus sensuels dans la mesure où on ne voit pas la sensualité comme une autre facette de la performance, mais plutôt comme une façon de vivre sa vie. D’ailleurs, je demande souvent aux gens qui me consultent d’avoir des relations les yeux bandés pour développer leur sensualité. […] Si le féminisme nous a amenés à beaucoup réfléchir à la sexualité des femmes, je pense qu’il nous reste maintenant un immense exercice à faire quant à la sexualité des hommes…

Les propos ont été résumés par souci de concision.

