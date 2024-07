La Presse vous propose chaque semaine un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l’intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes. Aujourd’hui : André*, 75 ans

André* a 75 ans et il connaît depuis peu les plus puissants, longs, quasi infinis orgasmes de sa vie. Il ne sait pas trop pourquoi, mais chose certaine, il s’en réjouit !

« Je ne me comprends pas moi-même ! s’émerveille notre homme, rencontré dernièrement, par un matin caniculaire sur une chic terrasse. Est-ce que je suis tout seul, ou il y en a d’autres qui vivent ça ? »

Rayonnant, notre interlocuteur aux yeux clairs et au sourire charmeur brise la glace assez vite pour nous raconter ses plus intimes secrets. Parce que non, il n’en a parlé à personne jusqu’ici. « Je ne veux écœurer personne ! », dit-il en riant. À ce qu’il en sait, les gens de son âge et de son entourage ont pour la plupart mis une croix sur leur sexualité. Quant à lui ? Elle n’a jamais été aussi active ! « Il n’y a pas beaucoup d’hommes qui doivent vivre ce que je vis », croit-il.

Sa vie sexuelle a pourtant commencé « tout croche ». Élevé sur une ferme, « ben creux », et surtout dans la religion, et tout ce qui vient avec, André ne sait pas grand-chose sur la chose, justement, quand un garçon plus vieux se met à un peu trop s’intéresser à lui. Il devait avoir 12 ans. « Ça commence par des jeux de petits gars, une masturbation par-ci, par-là, se souvient-il, ça m’écœurait. Et ça m’écœure encore… » Heureusement pour lui, cette « parenthèse » est de courte durée. « Je n’aimais pas ça, tranche-t-il. Je suis un homme à femmes… »

Il finit par se faire une première blonde stable vers 18 ans, se marie début vingtaine, et ce sera la première femme de sa vie. « On n’était pas libres comme aujourd’hui ! », fait-il valoir. Leur histoire dure 20 ans. La toute première fois ? « Pas assez intéressant pour en parler. J’étais ben imbécile, ben ignorant… »

Tu sais : un petit gars de la campagne, tu restes épais longtemps… André, 75 ans

De son côté, madame n’est pas une « fille à sexe », comme il dit. Bref, ce n’est pas la grande folie. S’il l’a trompée ? Pas vraiment. Mais il regardait beaucoup ailleurs. « Elle ne méritait pas ça… »

Ce qui devait arriver arrive, et avec le temps, et les années, leur histoire s’« étiole », jusqu’à ce que, fin quarantaine, André rencontre une autre femme, par hasard, et en vacances. « Mon grand amour ! », sourit-il ici. « Un gros coup de foudre. Un ostie de coup de tonnerre ! Et je suis encore avec ! », rayonne-t-il.

Il faut dire qu’avec cette deuxième femme, au lit, c’est le jour et la nuit. « Elle aimait ça ! […] Moi, je n’avais jamais vu ça, mais dans le fond, c’était mon rêve ! Une fille qui aime ça ! » S’il prend son pied ? Certes, « mais pas comme aujourd’hui, mettons… », ajoute-t-il, l’air entendu et les yeux brillants.

Il passe rapidement sur leurs premières années, dont on ne saura pas grand-chose, finalement, pour arriver à ses 65 ans. Nouvelle étape : notre homme a ici un cancer. Avec tout ce que ça implique. Comprendre : chimio, radio, etc. « Ça te maganne un homme… »

C’était il y a 10 ans. Pendant deux bonnes années, comme on peut l’imaginer, « le sexe, c’était zéro puis une barre ». Mais André ne s’en formalise pas. Pour cause : « On ne l’avait pas dans la tête… » Et alors que ce pourrait être ici la fin de l’histoire, quelque part, c’est en fait le début. Parce qu’au tournant de ses 70 ans, justement, non seulement c’est « revenu tranquillement », mais surtout, coup de théâtre : « Ça augmente tout le temps ! » « Je n’ai jamais vu une affaire pareille ! », s’émerveille notre interlocuteur, le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Nous autres, les gars, quand on vient […] après, c’est fini, on n’est plus capable de rien. Mais là, ce n’est pas ça… ça n’arrête pas ! André, 75 ans

Ça n’arrête pas ? Alors si vous voulez tout savoir (et on veut évidemment tout savoir), très concrètement, notre homme n’a plus vraiment d’érection. Il a lâché le Viagra depuis longtemps, parce que, « à un moment donné, ça ne fait plus effet ». Il n’a surtout plus – et pardonnez les détails techniques, mais c’est sans doute le clou de l’affaire – d’éjaculation.

« Même si tu n’as plus d’érection, se faire caresser, tu as encore le goût ! », précise-t-il. On comprend qu’il devient en fait, au contact de sa conjointe, « semi-dur », et surtout que tout se passe ici par fellation. Graphiquement : « Tu es sur le bord, illustre-t-il, et ça n’arrête pas. À un moment donné, j’ai l’impression d’éjaculer, en fait, c’est comme si j’éjacule souvent, souvent, mais elle, elle ne reçoit rien ! » Et c’est pour ça que ça continue sans fin ? « Peut-être ? », s’interroge-t-il. Il n’en a pas la moindre idée.

Ça dure littéralement ainsi des heures, « chocs électriques » inclus, jusqu’à l’épuisement. Puis monsieur s’occupe de madame. « C’est un échange ! Ça doit être l’amour ! avance-t-il, elle m’amène tellement au bout ! Après, je suis mort ! »

Ils s’amusent ainsi au « minimum » une fois par semaine. « Et j’ai hâte en titi ! » Pour ce faire, confie-t-il, ils se font religieusement un petit « party ». « Elle met ses talons, toute belle […] on va au resto, ça prend tout un set-up ! » Souvent avec un film « de cul » (« ça nous motive ! »), puis… « On commence ! »

André n’en revient pas lui-même. « Je jouis plus que quand on s’est rencontrés, et [dans ce temps] j’avais des érections ! », s’émerveille-t-il de plus belle. Alors, si vous vous demandiez encore s’il y avait une vie après 70 ans : « Oh mon Dieu ! conclut notre homme, moi, ma vie a commencé ! »

* Prénom fictif pour protéger son anonymat