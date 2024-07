La Presse vous propose chaque semaine un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l’intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes.

Charlotte* s’est trouvée. Après avoir été en couple, élevé des enfants, la voilà seule, et surtout très, mais très bien accompagnée. Par une poignée d’hommes, au centre d’un « harem », par-dessus le marché.

C’est d’ailleurs un de ses amants qui l’a convaincue de nous contacter, pour témoigner. « Je fréquente plusieurs hommes qui m’apportent à leur façon un petit bout d’eux que j’assemble pour mon plus grand plaisir, nous a-t-elle écrit, au début de l’été. Mes enfants connaissent ma situation, car je veux leur transmettre un modèle différent du couple traditionnel et leur rappeler qu’ils sont responsables de leur propre bonheur, peu importe où il se trouve. Je suis épanouie, heureuse, comblée et sereine. Ce ne serait pas ça, le bonheur ? », a-t-elle lancé, dans un message-fleuve visiblement inspiré. Ah oui, et détail non négligeable : « J’aurai bientôt 50 ans, j’ai un corps qui porte mon histoire, et pourtant, je séduis… »

On comprendra qu’on a évidemment voulu la rencontrer. Avec son look naturel, sans le moindre maquillage et le cheveu légèrement grisonnant, Charlotte nous a donc donné rendez-vous dans un café de bord d’autoroute, pour se confier en toute liberté, entre deux obligations. Il faut savoir que notre interlocutrice est en outre gestionnaire, et de toute évidence très occupée. Ce qui ne l’empêche pas d’être visiblement très portée sur la chose. Et ce, depuis sa toute première expérience, à l’adolescence.

J’ai compris que j’allais aimer ça. Charlotte, fin quarantaine

Quand elle découvre ensuite la masturbation, cela se confirme. « J’aimais beaucoup ça ! Cela fait aussi partie de mon équilibre… », déclare-t-elle, sans se faire prier pour se confier.

À l’université, Charlotte s’« amuse » ensuite à réaliser divers fantasmes. « Je ne voulais pas de conjoint fixe », précise-t-elle. Elle a plutôt une aventure avec un homme plus vieux ici, une expérience à plusieurs là, etc. « Rapidement, j’ai compris qu’il y aurait des suites. Que cela ferait partie de moi. » La découverte, l’expérimentation, les aventures et la réalisation de ses fantasmes, quoi.

Jusqu’à ce qu’elle rencontre son mari, et le père de ses enfants, un véritable coup de foudre, faut-il le préciser. Au lit ? « C’est super bien », dit-elle, en faisant valoir leur très belle « connexion sexuelle ». Le hic ? « Les fantasmes, le fait de varier les pratiques, ça n’était pas à l’agenda. » Pour des raisons de confiance en lui, sans doute, et surtout de jalousie. Elle essaie d’en discuter, d’ouvrir la conversation, puis abdique. Il faut dire que les enfants arrivent rapidement, l’équation change, et les priorités se déplacent.

À un moment donné, j’ai lâché prise, pour cet amour et pour nos enfants. Charlotte, fin quarantaine

Si elle se sent ici brimée ? « Oui », répond-elle fermement, et sans hésiter, comme à toutes nos questions d’ailleurs. Charlotte est une femme de tête et ça paraît. « Mais j’ai beaucoup de passions dans ma vie : mes enfants, mon travail. » Bref, elle a quantité de chats à fouetter.

Les années passent, les enfants grandissent, et Charlotte revient alors à la charge. Monsieur continue de s’opposer au projet et pour toutes sortes de raisons qu’on taira ici, elle mettra finalement pas loin de 10 ans avant de faire le saut et de le laisser. C’était il y a quelques années. Nous y voici.

Mi-quarantaine, la voilà donc célibataire. Charlotte passe une bonne année seule, pour se retrouver, avant de se lancer et de s’inscrire à diverses applications de rencontre. « Quand tu ne veux pas faire de rencontres sérieuses, c’est un peu la folie pour les femmes, à mon âge, glisse-t-elle. Le nombre de messages, c’est incroyable, 150 par jour, impossible à gérer. » Alors elle doit déterminer plus clairement ce qu’elle veut, réalise qu’elle est « sapiosexuelle » (« ça me prend quelqu’un de brillant »). « J’ai trié les gens qui allaient m’entourer… », résume-t-elle.

Depuis un an ou deux, voilà qu’elle fréquente ainsi quatre hommes, son fameux « harem », comme l’a baptisé son tout premier, qu’elle fréquente à ce jour. « C’est devenu un ami privilégié. » On croit d’ailleurs l’avoir vu passer en coup de vent, pendant l’entrevue.

Monsieur est en couple ouvert et, avec lui, Charlotte dit avoir « découvert plein de choses ». Entre autres : il écrit des scénarios qu’ils s’amusent ensuite à mettre en pratique.

Le deuxième est un fermier, en couple avec une femme qui ne veut plus rien savoir de la sexualité. « Fais ce que tu veux », lui aurait-elle dit. Ensemble, ils fréquentent des clubs échangistes.

Le troisième vient d’une autre ville, est aussi en couple ouvert, Charlotte a même déjà dîné avec sa femme. Avec lui, le sexe dure des heures.

Le quatrième, enfin, est un militaire célibataire, assez gourmand, merci. À noter qu’elle les a tous rencontrés en ligne, sur différents sites, qu’ils savent tous qu’elle a ce « harem » (elle a même fait une expérience avec deux d’entre eux ensemble !), et ils ont tous en outre 50 ans.

« J’ai un grand bonheur à avoir plus d’une personne avec moi », analyse-t-elle, exemples de jouissance flirtant avec l’évanouissement à l’appui.

J’ai l’impression d’avoir un superpouvoir. Comme s’il n’y avait pas de limite au plaisir. Charlotte, fin quarantaine

Non, si vous vous posez la question, Charlotte ne cherche pas ici d’amoureux. « Je suis très fière d’être autonome dans ma vie. » Elle ne croit pas qu’elle pourra un jour redevenir monogame non plus. « Je suis convaincue qu’il n’y a pas une seule personne qui peut répondre à tous les besoins de l’autre, dit-elle. Et puis vivre des expériences ailleurs, ça enrichit le couple », croit-elle. Dans la transparence et la communication, il va sans dire, précise celle qui se définit ici comme « non-monogame éthique ».

C’est précisément pourquoi elle a discuté de tout cela avec ses enfants (aujourd’hui adultes). « Je voulais leur montrer qu’on est responsables de répondre à nos besoins, qu’on est responsables de notre propre bonheur. On ne peut pas donner cette responsabilité à quelqu’un d’autre… »

C’est aussi précisément pourquoi elle a quitté le père de ses enfants, devine-t-on. « La peur de la solitude d’après une séparation est légitime », confirme-t-elle, comme si elle s’adressait tout à coup à un public coincé dans un couple par habitude, peur du changement ou les deux. « Mais à partir du moment où tu te mets en action pour répondre à tes besoins et tes désirs, il n’y en a plus, de solitude. Mais il faut oser. Il faut le prendre, ce premier café. Il faut la faire, cette fiche sur le site de rencontre. Et ce n’est pas reposant. »

Ce que ça prend, disons ? « De la confiance en soi, conclut-elle en souriant. Ce n’est pas nécessaire d’être une pin-up, tu vois bien, je ne réponds pas aux critères de beauté. Mais… je suis willing ! » S’il n’y a qu’une chose à retenir de son récit, ajoute-t-elle, c’est ceci : « Osez ! »

* Prénom fictif, pour protéger son anonymat

À noter que la rubrique fait relâche tout le mois d’août, et sera de retour au début de septembre. Bonnes vacances !