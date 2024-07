Le dating, les traumas sexuels, la santé pelvienne, le désir : tous les sujets sont pertinents pour Rozi Bertrand et Andrée Bouffard, les animatrices d’Apéro Sexo. Avec leur série balado, les deux meilleures amies, professionnelles en sexologie, abordent au micro la sexualité et leur propre vécu.

L’idée a germé dès le début de leur baccalauréat en sexologie à l’UQAM en 2020. Les deux nouvelles amies faisaient des séances d’études sur Zoom qui se transformaient en discussions sur leur propre vie. « On jasait et on se disait : “On devrait enregistrer nos conversations” », explique Andrée. « C’est un peu imbu de nous-mêmes, mais on l’assume, dit-elle en riant. On a acquis des outils à travers nos conversations et nos études qui devraient être accessibles et qui ont une certaine valeur. »

Durant leur formation, les deux jeunes femmes de 24 et de 25 ans créent d’abord une page d’éducation à la sexualité sur Instagram. La série balado se concrétise en 2023 une fois que les deux ont obtenu leur diplôme.

Des confidences pour aider les autres

Rozi et Andrée ont décidé de se dévoiler dans Apéro Sexo. Dans les épisodes intitulés « Girl talk », les deux amies discutent de plusieurs thèmes qui les touchent : leurs ruptures, le célibat, leurs relations amoureuses.

Les gens ont accès à notre vie personnelle, notre vie sexuelle, notre vie de dating. Ils nous demandent si ça nous gêne, mais on est prêtes à partager tout ça si ça peut aider les gens. Rozi Bertrand, coanimatrice d’Apéro Sexo

Les deux animatrices font beaucoup de recherches en amont, expliquent-elles. « Les gens t’écoutent pour vrai et peuvent prendre tes conseils pour du cash, souligne Rozi. On voulait trouver le juste milieu entre donner des informations basées sur notre vécu et quelque chose de plus universitaire. » Et le pari est réussi. Les deux animatrices, qui auront bientôt enregistré 60 épisodes, accueillent aussi des invités qui poussent leur réflexion encore plus loin. Elles ont notamment discuté avec Francis Dupuis-Déri, professeur de sciences politiques de l’UQAM, du rapport des hommes aux mouvements féministes et avec Rose Boucher, directrice générale de Chez Foufounes (une clinique de santé mentale, sexuelle et sociale), de victimologie et de santé mentale.

« On a tellement des retours positifs et des témoignages de personnes qui disent : “Vous m’avez tellement aidé à m’affirmer comme personne bisexuelle, comme queer, à avoir ma première relation sexuelle”, “Vous m’avez aidée à quitter mon chum, me rendre compte que j’étais dans une relation toxique” », énumère Rozi.

Notre série balado permet aux gens de réfléchir à des sujets auxquels ils n’auraient pas nécessairement réfléchi. Andrée Bouffard, coanimatrice d’Apéro Sexo

Leurs auditeurs se situent principalement entre 18 et 35 ans – « on parle beaucoup de dating, donc ça vient toucher ceux qui commencent une vie sexuelle et relationnelle », indique Rozi – même si elles s’adressent à tout le monde.

Les deux jeunes femmes ont aussi du succès sur Instagram, où elles publient du contenu souvent humoristique et ludique, une autre façon pour elles de toucher leur public. « Depuis qu’on a compris comment ne pas être censurées, on a gagné 20 000 abonnés en quatre mois », indique Rozi. Mais elles préfèrent s’épancher dans leur série balado, qui en sera à sa troisième saison à l’automne.

Autre nouveauté à l’automne, elles sortiront un jeu de cartes avec des questions sur la sexualité. « Avant les jouets sexuels, je conseille beaucoup les jeux de questions », suggère Rozi. Les animatrices utilisent souvent ces jeux pour ouvrir la conversation lors de la série balado… et même en date. Il y aura trois versions, une pour jouer entre amis, une autre à sortir lors de rendez-vous et une pour s’amuser avec ton ou ta partenaire. « Il suffit d’une question pour en apprendre plus sur quelqu’un et ses désirs », souligne Andrée.

Deux épisodes que Rozi et Andrée recommandent No 52 – Parlons sexe avec Mélissa Désormeaux-Poulin Les animatrices ont reçu la comédienne pour parler de l’éducation à la sexualité et de parentalité. Mais rapidement, elles ont discuté de tout : masturbation, relation saine ou toxique, etc. « Ça a tellement été une belle conversation, on avait préparé des lignes directrices, mais ça a pris le bord, on aurait jasé pendant des heures avec elle », explique Rozi. Écoutez l’épisode No 23 – Au cœur du désir « Je n’ai pas le choix de nommer cet épisode », concède Andrée, car il peut toucher tout le monde. Écart de désir dans les relations, fluctuations du désir, les animatrices expliquent et démystifient le sujet, tout en faisant part d’anecdotes personnelles. Écoutez l’épisode

D'autres séries balados québécoises sur la sexualité PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Les animatrices de Sexe oral, Joanie Grenier et Lysandre Nadeau Sexe oral La série balado Sexe oral, animée par Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, est une référence au Québec en matière de séries balados qui parlent de sexualité. Elle a été élue deux fois « Balado de l'année » au Gala Influence Création, et se retrouve même dans les séries balados francophones les plus écoutées au Canada. Au fil des bientôt 200 épisodes, les deux animatrices discutent de sexualité sous divers angles. Les sujets sont éducatifs, divertissants, et parfois crus. Les animatrices, et leurs invités, n'ont pas peur de se dévoiler pour faire tomber les préjugés et les tabous. PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Les animateurs d'À quoi tu jouis ?, Justin Roy et Laima Abouraja Gérald À quoi tu jouis ? Le Club Sexu, média et studio spécialisé en sexualité positive et inclusive, en est à sa quatrième saison de sa série balado À quoi tu jouis ?. Animée par Laïma Abouraja Gérald et Justin Roy, la série se centre sur un thème lié à la sexualité par épisode, suscitant discussions, réflexions et fous rires. Gaydar, nouvelles parentalités, plaisir anal : les sujets sont abordés de front avec les personnes invitées.