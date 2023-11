La Presse vous propose chaque semaine un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l’intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes.



Aujourd’hui : Mathieu*, 42 ans

Mathieu est en couple depuis 20 ans, marié avec l’amour de sa vie. Et puis voilà que depuis 10 ans, il rêve de voir sa femme avec un autre homme. Tranquillement, mais sûrement, l’idée a fait son chemin. Pas à peu près.

Le quadragénaire nous a donné rendez-vous sur une terrasse ensoleillée de son quartier, un radieux midi d’octobre. Les cheveux coupés courts, derrière ses petites lunettes rondes, il a l’air d’un type tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Sa nervosité confirme que c’est tout sauf le cas. « Personne, personne, personne dans nos vies n’est au courant, c’est une facette très, très, très personnelle ! confie-t-il d’emblée. C’est assez marginal, trop intense ! »

Il a connu sa femme au début de la vingtaine, un véritable coup de foudre dans une boîte de nuit. Et dès les débuts, ç’a été des « feux d’artifice », dit-il en souriant.

On a toujours eu une super chimie, ç’a toujours été intense. Mathieu, 42 ans

Au-delà des enfants, des « difficultés de couple » et autres « chicanes », leur sexualité a même toujours été leur « roc ». « À ce jour, tous les vendredis et samedis soirs, on se fait un souper aux chandelles, en tout temps. […] Je passe des caisses de chandelles par mois ! »

Voilà qu’il y a 10 ans, Mathieu évoque pour la toute première fois son fameux fantasme à sa femme. Réaction ? « Logique, dit-il. Elle était sous le choc ! Et puis l’échangisme, il y a 10 ans, souvenez-vous, le monde en parlait moins ! »

N’empêche que lui, il en a toujours rêvé. Pourquoi, au juste ? « J’ai toujours trouvé ça érotique, j’ai toujours aimé l’idée que ma femme excite d’autres personnes, et puis j’ai toujours voulu la voir tripper, vivre autre chose ! »

Les années passent, et « de fil en aiguille », ils en discutent de « plus en plus », et surtout plus « sérieusement ». « C’est devenu un sujet pour pimenter nos moments au lit. On est devenus de plus en plus sur la même longueur d’onde. »

Du fantasme à l’acte

Jusqu’à ce qu’ils osent. C’était il y a cinq ans. « Elle ne voulait pas un étranger », poursuit Mathieu. Alors, il a contacté un « ami » qui lui plaisait physiquement et avec qui ils s’entendaient bien mutuellement. Réaction ? À nouveau : « Il m’a trouvé complètement fou ! », éclate-t-il de rire, en se remémorant la scène, assez « gênante » merci. Une conversation pour confirmer les intentions et le sérieux de chacun plus tard, et ils se retrouvent tous les trois chez eux, pour « briser la glace ».

Et ? « On a pris du vin pas mal, rit-il de nouveau. Et ça s’est déroulé super bien. Ça n’a pas été des feux d’artifice. Mais pas ordinaire non plus. » Mais encore, ose-t-on ? « On a fait un trip à trois, élabore-t-il. Des fois on se regardait, je leur laissais des moments, etc. »

L’expérience a été suffisamment concluante pour que les amoureux veuillent récidiver avec un autre homme.

Plus facile à fantasmer qu’à faire, cela dit. « Tu ne mets pas une affiche dans ta fenêtre ! » Mathieu finit donc par leur créer un profil sur un site libertin, où il explique ce qu’ils recherchent, filtre les réponses des candidats potentiels et fixe des rendez-vous. Un exercice laborieux qui nécessite une patience de moine (que sa femme n’a pas !). « C’est vraiment bizarre de parler de tout ça ! », dit-il en rougissant tout à coup.

C’est que depuis (et de manière plutôt exponentielle), ils ont un joli roulement, toujours sur le mode suivant : tout commence par un rendez-vous pour valider que l’homme (et toujours seulement un homme) choisi n’est pas « un fou », et qu’il y a bel et bien une « chimie ». Si c’est gênant ? « Ouain, grimace Mathieu. Heureusement, je travaille en ventes, alors je suis à l’aise de parler dès les premières minutes ! »

Puis, si les conditions sont gagnantes, le trio se fixe un vrai de vrai rendez-vous « et on fait garder les enfants. C’est toute une logistique… »

Le jour J, c’est toujours madame qui « gère son confort », bref qui décide quand ça commence.

Jusqu’à la dernière seconde, elle a le droit de dire : “je le feel pas”. Mais ça n’est jamais arrivé… Mathieu, 42 ans

Et ça lui fait toujours le même effet : mi-excité, mi-fier, de voir ainsi quelqu’un « tripper sur sa femme ». « C’est drôle à dire, dit-il, mais on est encore plus soudés durant ces soirées. Ça nous rapproche, on en parle les semaines qui suivent et notre sexualité est encore plus intense ! »

Il ne nous a pas tout dit : c’est qu’en plus de voir sa femme avec un autre homme (plus à l’aise et en confiance avec le temps, prend-il soin de fièrement souligner), Mathieu a réalisé qu’il aime en outre se faire « humilier ». Humilier ? « Elle peut me regarder en me disant qu’il baise mieux que moi, illustre notre interlocuteur. Elle, ça ne l’excite pas, mais elle sait que ça m’allume… » Et en quoi, exactement ? « Il faudrait demander à un sexologue, sourit-il, mais ça me donne un genre de relâchement. Comme une drogue. »

Parenthèse : quand ils sont seuls, Mathieu aime carrément se faire fouetter, rajoute-t-il : « La seule manière que je l’explique, c’est par ma vie professionnelle assez stressante. […] Quand tu te fais faire ça […], il y a comme un relâchement, mon stress chute. » Fin de la parenthèse.

Un fantasme en évolution

Avec les années, ils ont revu certains hommes quelques fois, sur plusieurs mois, d’autres non. Ils ont aussi eu des périodes plus creuses, notamment l’été. « Et c’est correct, ça nous donne un petit répit. […] On a déjà arrêté six, sept, huit, neuf mois, et ça n’a rien changé à notre chimie à nous. » Mais c’est surtout son fantasme à lui qui a évolué. Tout dernièrement, en fait. « J’ai voulu qu’elle rencontre seule. » À nouveau, on lui demande pourquoi. « C’est comme sauter en parachute », analyse ici Mathieu.

Je cherche juste une sensation plus loin là-dedans. Mathieu, 42 ans

Et c’est ce qu’ils font depuis. « Elle est même allée rejoindre un autre homme dans une autre ville pour passer une nuit avec », dit-il, en soulignant son nouveau et « gros rush d’adrénaline », la semaine avant notre entretien.

« Pendant 48 heures, on s’est textés, même si je n’étais pas physiquement là. C’est comme si on le vivait ensemble. » Mathieu a choisi avec sa femme sa robe, ses bas, « c’était un genre de projet commun ». Il a même assisté aux premières minutes de leurs ébats. « C’était vraiment excitant… »

S’ils sont heureux ? « Elle est top heureuse, répond-il, et on est soudés encore plus ! Mais tu ne fais pas ça quand ton couple va mal, tu fais ça quand ton couple va bien ! »

D’ailleurs, et après toutes ces confidences, Mathieu conclut là-dessus. « C’est juste un petit extra. On a eu des difficultés comme couple, et intentionnellement, on a arrêté tout ça. […] On pourrait arrêter demain matin et ce ne serait pas un stress. […] Mais c’est quand même un gros secret ! »

* Prénom fictif, pour protéger son anonymat.