Les réseaux sociaux s’enflamment depuis quelque temps sur des clichés et des vidéos de Martha Stewart dans lesquels elle joue la carte de la séduction. À 81 ans, la papesse américaine de la cuisine et de la décoration veut prouver que la sexualité n’a pas d’âge.

Florence Dancause La Presse

« C’est comme si elle voulait montrer à la fin de sa vie qu’elle n’est pas juste un symbole domestique, mais aussi un symbole sexuel », lance la sexologue Jocelyne Robert.

À l’été 2020, Martha Stewart a d’abord attiré les regards avec un égoportrait où elle fait une moue alors qu’elle se prélasse dans sa piscine d’East Hampton. Celle-ci a ensuite qualifié ce cliché comme étant son premier « thirst trap », soit une publication sur les réseaux sociaux destinée à attirer l’attention ou à susciter un intérêt, notamment sexuel, chez les personnes qui la voient.

Depuis, elle nourrit ses réseaux sociaux de photos de déco, de desserts, de recettes et de conseils beauté. Mais le 8 septembre dernier, Martha Stewart a récidivé dans une vidéo où elle apparaît nue sous un tablier. Tout en faisant la promotion d’une nouvelle saveur de café, elle fait allusion à elle-même comme étant une « beauté naturelle ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Quelques jours plus tard, elle prend la pose avec un café et en étant vêtue d’une robe de chambre en soie blanche, plumes aux poignets.

« De se faire prendre en photos de façon plus suggestive et de le publier sur les réseaux sociaux, c’est dire ‟je fais ce que je veux avec mon corps” », illustre Mariane Gilbert, sexologue et présidente administrative de l’organisme Les 3 sex*, qui lutte pour les droits sexuels et la santé sexuelle.

« Il y a une reprise de pouvoir, de son corps, de ce qui vaut pour soi et pas à travers le regard des autres », explique-t-elle. En parcourant sa page Instagram, Mariane Gilbert a vu une « forme d’authenticité » dans ses clichés.

Elle a l’air d’être elle-même et elle a l’air d’avoir du fun. Mariane Gilbert, sexologue et présidente administrative de l’organisme Les 3 sex*

Celle-ci célèbre ce nouveau tournant de la vedette américaine qui peut inspirer d’autres femmes d’âge mûr. « Ce n’est pas nécessaire de mettre les photos sur Instagram, mais on peut s’amuser avec ça. »

Jocelyne Robert abonde dans le même sens : Martha Stewart peut être un « beau modèle ». « Oui, à 81 ans, on peut rester belle et attirante, même si on n’est pas dans une perfection des corps », affirme la sexologue qui a publié les livres Vieillir avec panache et Les femmes vintage.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jocelyne Robert

Martha Stewart, qui a déjà été mannequin lorsqu’elle était jeune, a peut-être quelques retouches, mais « peu importe, elle dégage une beauté qui se situe dans la vitalité », explique Jocelyne Robert.

« Tant qu’on est vivant, on a le droit à toutes les prérogatives de l’être, soit le désir, le goût de plaire, le goût que quelqu’un nous plaise », énumère-t-elle.

Mariane Gilbert évoque une hypothèse. « Ça peut choquer, pas juste parce que c’est une personne âgée, mais parce que c’est une femme. » Une femme du troisième âge qui devient « objet, mais aussi sujet de désir », précise-t-elle.

Une sexualité qui ne « s’arrête pas »

« Qu’elle joue avec les codes de la sexualité et de la séduction, ça ne devrait pas nous étonner, insiste Jocelyne Robert. La sexualité ne s’arrête pas à 50 ans. »

« Si c’est important pour la personne à 40-50 ans, ça peut continuer de le rester à 60-70-80 ans », ajoute Mariane Gilbert.

« Ça se transforme, mais ce n’est pas moins bien », dit Jocelyne Robert, qui se désole que des femmes y mettent une croix, car elles ne se sentent plus désirables. « Ce n’est pas une obligation, mais l’érotisme est un plus dans la vie. »

Mariane Gilbert voit d’un bon œil la représentation grandissante de la sexualité des femmes âgées dans la culture populaire. Elle cite comme exemple la série télévisée Grace et Frankie qui met en vedette Jane Fonda et Lily Tomlin dans le rôle de deux retraitées qui vivent pleinement leur sexualité.

« Je me rappelle une époque où les féministes envoyaient paître [Martha Stewart], parce que pour nous, elle représentait le modèle de la ménagère parfaite », se souvient Jocelyne Robert.

Or, elle croit que l’image de Martha Stewart a changé. « Montrer à 81 ans que tu es aussi un symbole sexuel, ça veut aussi dire qu’elle a toujours été un être sexuel, mais qu’elle le cachait sous les rubans décoratifs ou la belle table », souligne la sexologue.