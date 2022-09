La Presse vous propose chaque semaine un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l’intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes.

Silvia Galipeau La Presse

Elle va avoir 60 ans. Or le diagnostic vient de tomber, tout juste l’an dernier. Relecture d’une vie pleine de « camouflages », de conventions et autres mésinterprétations.

« Est-ce que c’est parce que je suis une femme, ou à cause de mon diagnostic, mais il a toujours été convenu, pour moi, que même si ça ne te tente pas, tu baises », déclare notre interlocutrice, en nous regardant droit dans les yeux, à peine attablée au parc Laurier. Ça s’appelle plonger dans le vif du sujet.

Petite et dynamique, avec ses grands yeux et ses petites lunettes rondes, Charlotte* revient sur sa vie sans se faire prier, malgré des souvenirs un peu échevelés, sautant du coq à l’âne, du tragique au comique, avec une transparence plutôt sympathique.

C’est l’an dernier, donc, que tout a déboulé : en écoutant une émission de radio, elle entend le témoignage d’une dame à peine plus âgée qu’elle, qui raconte avoir passé sa vie sans savoir. Elle y parle de « camouflage », d’imitations de comportements, et de sensibilité à la lumière. « Et là j’ai eu un flashback sur toute ma vie. […] Je ne savais pas que c’était ça. »

Un diagnostic plus tard, et « c’est clair », lui confirme-t-on. Charlotte est bel et bien « Asperger ».

Ado, j’étais très complexée, mais ça, c’est peut-être juste moi ! Charlotte*, fin cinquantaine

Elle a un premier amoureux à 15 ans (« mais on faisait juste se donner des becs ! »), un deuxième à 18 ans (« ça va un peu plus loin »), puis une première relation sexuelle à 20 ans. « Il est temps ! »

Parenthèse (il y en aura plusieurs pendant l’entretien) : au cégep, Charlotte se tient « vraiment beaucoup » avec une fille, se souvient-elle (« j’allais chez elle, on veillait »), elles se font même traiter de « lesbiennes » dans un cours, mais elle ne se doute pas un instant que cette dernière est intéressée. « Non ! éclate-t-elle de rire. Mais allume, Charlotte, elle a un kick sur toi ! […] Je me suis fait traiter de naïve toute ma vie ! […] Youhou ! »

Toujours est-il qu’à 20 ans donc, elle rencontre le père de son enfant à l’université. « Il me plaisait. Lui, il était très expérimenté. Je me dis : let’s go ! J’avais vraiment peur, mais ça s’est vraiment bien passé. Ç’a été extrêmement agréable. J’ai vraiment découvert le sexe hétérosexuel. » Pourquoi précise-t-elle « hétéro » ? On ne le saura pas trop.

Avec le temps, cependant, leurs affaires deviennent « monotones ». Il faut dire que monsieur la trompe. « Il me l’a dit dès qu’il m’a rencontrée : je ne serai jamais fidèle. Mais moi, j’étais très accrochée… »

Et elle ? L’a-t-elle trompé ? « Oui, pouffe-t-elle de nouveau. J’avais oublié ça ! J’ai essayé ça et c’était dégueu, ark ! Il était plus naïf que moi et je me demande si je n’étais pas sa première. Ça m’a un peu dégoûtée. » Elle enchaîne sans transition : « Ce n’est pas si important que ça, le sexe, pour moi, j’ai l’impression… »

Ils finissent par se séparer au bout de quelques années, et Charlotte vit alors sa « postadolescence », comme elle dit. « Là, je me suis mise à sortir. J’amenais pas mal tout le temps un gars à la maison. Pour l’acte. Pour fourrer. Je le faisais. Et eux, ils étaient à moitié soûls… »

Pourquoi ? Aucune idée. Avec le recul, je n’en ai aucune espèce d’idée. C’est bizarre, hein ? Je ne sentais aucune pression. Je le faisais. Moi qui ne veille jamais, je passais mes soirées à danser. Charlotte*, fin cinquantaine

C’est à cette époque qu’elle rencontre son deuxième vrai chum, fin vingtaine, un homme gravement malade mentalement, dit-elle, qui a été un jour archiviolent (« j’ai pensé mourir… »), et qu’elle n’a malheureusement jamais vu venir. « J’ai été naïve, je me suis mise en danger ! »

Nouvelle parenthèse : « Mais, par ailleurs, le sexe avec lui était incroyable. Les meilleurs cunnilingus au monde, c’est lui. »

L’histoire finit mal, mais « finit par finir », précise-t-elle.

Et puis ? « Fuck it, les amoureux, se dit Charlotte, je me suis mise à me taper des hommes en relation. Des hommes mariés ! » Des hommes non seulement pris, mais en prime particulièrement intelligents. « Moi, ça passe beaucoup par ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais c’est un nid de guêpes, cette affaire-là. Parce que ce n’est pas parce qu’un homme peut te parler de Heidegger qu’il est respectueux, doux et gentil ! »

Elle ne s’épanche pas sur la question, mais précise qu’elle est guérie : « Ce n’est plus nécessaire d’être une vedette intellectuelle. »

Parce qu’au fond, réalise-t-elle, elle ne cherche pas vraiment l’intimité, mais plutôt la « complicité ».

Énième parenthèse :

Pour vrai, la génitalité, c’est fou, l’accent qu’on met là-dessus ! Charlotte*, fin cinquantaine

Tout cela nous amène à il y a quelques années, au tournant de la cinquantaine. La ménopause aidant, Charlotte n’a plus vraiment d’« intérêt ». Et commence à se questionner sur cette « quête absolue de vouloir être avec quelqu’un ». Il faut dire qu’elle en entend de toutes les couleurs de ses proches : « Toi, avec tes particularités, pas un gars va vouloir de toi ! »

Mais Charlotte ne s’en formalise pas : elle aime le silence ; manger seule ; respecter un horaire. « C’est vrai, sourit-elle, j’ai mes rigidités ! »

Et puis tout dernièrement, armée de son diagnostic, elle a rencontré un homme sur un forum de rencontres amicales « entre Asperger ». Il est gentil. « Vraiment gentil », mais pas du tout de son goût. « Un ami, ce serait le fun ! », se dit-elle. Ils s’écrivent. De plus en plus. Au point où Charlotte ne saisit pas. À nouveau, ses amis interviennent : « Wake up and smell the coffee ! Comme pendant toute ma vie, je ne détecte pas quand un homme me cruise ! »

Elle prend ses distances et l’amitié finit là.

Et là, où en est-elle ? « Aucune idée. C’est peut-être Asperger, mais parfois je sens la solitude. La solitude existentielle, dit-elle. J’essaie de savoir : est-ce qu’il y a des gens comme moi ? […] C’est pour ça que les philosophes m’intéressent tant. Ils parlent de cette solitude existentielle. Pas de la dépendance affective, mais des fameuses grandes questions : qui suis-je ? On se retrouve seul, de la naissance à notre mort. Même si on est accompagné. C’est juste rassurant, quand quelqu’un te catche… », laisse-t-elle tomber.

Et a-t-elle le sentiment de jamais n’avoir été catchée ? ose-t-on. « Moi-même, je ne me catche pas ! Il ne faut pas trop en demander ! », répond-elle, dans un grand et inattendu éclat de rire, avant de nous quitter en coup de vent.

* Prénom fictif, pour protéger son anonymat.