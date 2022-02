Cultivons l’érotisme

Allez, osons. Quoi de mieux pour contrer la grisaille (la glaciation !) ambiante, relâcher un peu la tension (et la polarisation) de ce mois de février mollo aux airs de marmotte que de se concentrer enfin sur nos plus bas instincts. Rien que pour vous (et nous !), décortiquons l’érotisme, ce langage à la fois unique, culturel et subjectif, à la limite indéfinissable, évanescent et terriblement excitant.