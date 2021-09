La voilà enfin : Réjouissez-vous, la traduction de la bible du plaisir au féminin de la sexologue, autrice et conférencière américaine Emily Nagoski, est arrivée en librairie.

Silvia Galipeau La Presse

Come As You Are, de son titre original (plus coquin et évocateur, avouez), promet ici de transformer à tout jamais la vie sexuelle de ses lectrices.

Et s’il faut se fier à la popularité des TED Talks de l’autrice, disons que la chercheuse a assurément touché ici une corde sensible (sans jeu de mots).

La grande leçon du livre, s’il faut n’en retenir qu’une : nous sommes toutes normales. Pas de norme, de standard ou de hiérarchie ici, les amies.

Tous les corps, les orgasmes et les sexualités se valent. Une leçon ancrée dans le mouvement body positive, mais également fondée sur une foule d’explications scientifiques, anatomiques et biologiques.

Objectif : mieux comprendre le rôle du contexte, de nos accélérateurs et freins respectifs, pour mieux se connaître et, ultimement, mieux jouir. Exercices pratiques en sus.