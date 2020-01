L’encyclo sexuelle des ados

Parce que savoir où se situent les trompes de Fallope, combien le gland compte de terminaisons nerveuses et d’où vient le g de point G ne vous aidera pas à réussir votre « première fois », deux expertes françaises (la mère et sa fille) publient ces jours-ci Sexpérience, sorte d’encyclopédie de la sexualité, à la fois explicite, pratico-pratique et archigraphique, afin de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les ados, et plus encore. Résumé en cinq temps.