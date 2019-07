La crise de la quarantaine de Stéphanie

Elle échange quelques messages avec un homme au profil particulièrement attrayant, et ils prennent sans tarder rendez-vous pour un verre. « J'ai menti à mon conjoint et paf, je suis partie. Et ç'a été quasiment un coup de foudre... » Une deuxième rencontre plus tard, ils étaient à l'hôtel. « Ç'a été une baise torride. Comme un scénario de film, dans le mur, on est venus en même temps, le premier soir. Wow. Le genre d'affaire pour laquelle tu rushes tellement en couple... »

Quand ils se sont laissés, Stéphanie a plongé dans une profonde tristesse. « J'étais comme un zombie chez nous. » À tel point qu'elle a fini par se confier. À qui ? À son mari. « J'ai eu besoin de me libérer, avoue- t-elle. Alors je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un, que ça m'avait bouleversée, mais que ça n'avait pas duré... » Résultat ? « Un brouhaha. » Vous l'aurez deviné, depuis, monsieur a fait des efforts pour se rapprocher. Il fait les lunchs. Il l'a emmenée en week-end. Mais en vain. « Tu sais, quand tu le sens plus... », confie Stéphanie, d'un air tristement entendu.

Sans tarder, elle est d'ailleurs retournée sur son fameux site. Et même si elle se sent moche (« cheap »), elle a multiplié les rencontres d'un soir. « C'est un besoin de base : aimer, être aimé », répète-t-elle. Étrangement, chaque fois, elle est tombée sur des professionnels, comme elle, des hommes mariés, comme elle, avec enfants, mais sans sexualité, comme elle, encore. « Ils vont voir ailleurs pour combler un besoin, mais ne veulent pas se séparer nécessairement. » Parce que c'est compliqué. Parce qu'ils ont peur. « Comme moi », laisse-t-elle tomber.

Stéphanie ne nie rien. « J'ai saboté mon couple », confirme- t-elle. Mais avait-elle le choix ? « On n'a pas tant de choix : on se sépare et on va dans l'inconnu ? On reste dans le statu quo ? Un jour, les enfants vont partir, et on va se retrouver devant quoi ? » Elle n'a pas de réponse.

« Ton histoire n'est pas obligée d'avoir un happy ending, conclut-elle. C'est juste un fait : il n'y a pas de solution. Pas de réponse... » Une certitude, peut-être : « C'est hyper classique. Et ça touche, j'en suis sûre, plein de gens. »

* Prénom fictif, pour protéger son anonymat